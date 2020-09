16 sep 2020

La situación actual provocada por el coronavirus ha hecho que las bodas se adapten y cambien de forma repentina. Ahora se llevan las ceremonias exprés como esta con vestido de Zara o muy íntimas para las que se recurren a vestidos como este rebajado de Asos. Las propuestas low cost triunfan en estos tiempos y las bodas civiles se han convertido en la decisión segura para dar el paso de darse el "sí, quiero" dejando la gran fiesta para más adelante. Alba Carrillo lo sabe y ha compartido con sus seguidores un vestido que ha llevado en televisión que ha propuesto como una opción perfecta para una novia.

Alba Carrillo ha cogido como rutina compartir con sus casi 600.000 seguidores en Instagram las prendas que lleva cuando aparece en televisión. De entre los últimos looks que ha llevado como colaboradora de 'Ya es mediodía'. ha sido un vestido blanco el que ha hecho a Alba sentirse de nuevo como una novia a punto de casarse.

"Me parece ideal para una boda civil. Siempre que lo veo en la percha, lo pienso. Cuando me vuelva a casar, será algo así! Me enamora el plumeti del cuerpo y el volante de abajo", ha escrito la colaboradora en su cuenta. Es un vestido midi de Bimani en color blanco con contraste de tejido y con cuello de camisa. Un diseño de manga corta de plumeti con botones forontales que está rebajado a 103,20 euros y que Alba combinó con unas sandalias de cuña de esparto.

¿Volverá Alba Carrillo a casarse? ¿La veremos con un look sencillo como este vestido? Lo que sí sabemos que es Alba tiene toda la razón y además, apoyamos su propuesta ya que es uan prenda que luego puedes reutilizar en verano y darle mucho uso.