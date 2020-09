30 sep 2020

La madre de Melyssa explotó. Y flaco favor le hace al programa, porque, mientras que lo que pasó en República Dominicana, en 'La isla de las tentaciones', está grabado, el debate en el que ella se fue de la lengua es actual. Así que, podemos intuir que la joven y Tom (todos sus negocios, al descubierto) no han terminado de la mejor manera posible...

Todo comenzaba con unas imágenes de él con una de las solteras, Luzma (sí, la misma que ha mantenido un breve 'affaire' con Omar Montes). Teniendo en cuenta que el mayor obstáculo de la pareja que se conoció en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' hace poco menos de un año son los celos, mal asunto lo que se veía en pantalla.

Nela no se podía contener: "Aquí el falso es Tom, él mismo dice que miente a mi hija para que no se enfade con él... Pero está en su salsa, es lo que él quería: ir a 'La isla de las tentaciones'". A continuación dejaba mudo a Carlos Sobera, presentador del debate, al soltar el bombazo de que han roto, que en la actualidad no están juntos.

Estas son las imágenes, con Luzma chupando el cuello de Tom, que han provocado que Nela estalle. pinit

"Ellos rompieron y Tom pidió una nueva oportunidad a mi hija con una condición, ir a este programa. Mi hija no quería ir, él quiere ser famoso y chupar cámara", continuaba con ese discurso que no pretendía otra cosa que dejar al descubierto al que iba a ser su yerno.

Melyssa ha sido celosa con motivos"

"Él está en la gloria, es un chico joven, guapo, rico y solo le faltaba la fama. Mi hija lo dejó todo, su vida y sus estudios para irse a Marruecos y la dejaba todo el día en casa sola y volvía para llevarla de cena con tacones y minifalda, quería una mujer florero y mi hija no es así", proseguía, sin cortarse y asegurando que el marroquí es un "machista".

"Hasta ahora me caía muy bien pero ahora no. Se ve quién se porta bien y quién no. Melyssa ha sido celosa con motivos y estaba enamoradísima de él", terminaba Nela, que se quedaba más que a gusto en la noche de ayer.