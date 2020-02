12 feb 2020

Su apasionada historia de amor, que llegó a su fin anoche en la última gala de 'La isla de las tentaciones', con Fani le ha valido para ser uno de los nombres fuertes de esta primera edición del 'reality'. Hasta el punto que ha despertado una curiosidad en el público sobre su vida privada que los medios hemos tratado de saciar.

Sin embargo, parece que no todo lo que se ha dicho sobre Rubén Sánchez es cierto. Sí lo es que fue futbolista del Levante hace unos años y que llegó a debutar en Segunda División. También que, tras su retirada, montó algún que otro negocio relacionado con la hostelería. Pero parece que lo de que haya trabajado como 'señorito de compañía', no lo es. Al menos, lo ha desmentido en las redes sociales.

Rubén ha publicado un vídeo en sus 'stories' de Instagram en el que, lo primero que hace es desmentir que, tras el concurso, haya tenido una relación con una de las tentadoras. "Con Fiama no he tenido nada. Absolutamente nada. Ni antes, ni ahora, ni durante, ni nunca. Fiama es una hermana pequeña para mí y la quiero un montón. Pero ya está. Dejad el tema, porque no hay nada".

Es a continuación cuando toca el tema que salió hace un mes y en el que se hablaba de que habría ejercido como escort de lujo, incluso detallando las tarifas que cobraba según el tiempo que se deseara estar a su lado. "Yo es que me parto la polla. La gente que no me conoce puede ver una noticia y pensar cincuenta mil historias", comenzaba.

"La gente que me conoce se ríe. Y así estoy yo con vosotros. Al menos hacéis un memes graciosos, nos estamos echando unas risas... Gracias a Dios no me afecta, ni en mi negocio, ni en nada. Pero sinceramente, chicos, las bromas llega ya un punto que ya cansan", añadía a modo de punto final para zanjar el tema sobre una profesión que asegura no haber ejercido nunca, a pesar del nivel de detalle que se ofrecía hace semanas.