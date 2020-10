4 oct 2020 sara corral

Esta semana, una trágica noticia sacudía a todos. El productor Josep María Mainat, despertó del coma asegurando que habría sido su mujer quién le habría intentado asesinar. Tras el revuelo de esta noticia, nuevos personajes entraron en esta trama de la que el propio hijo del productor, Pol Mainat, asegura no saber absolutamente nada. Anoche, Alina, la misteriosa mujer rusa que salió de casa de Josep, ha hablado sobre la exmujer de este.

"Mi exnovio scort latino es amante de la mujer de Mainat", dijo Alina en pleno directo el mismo día que salía de casa de Josep intentando recoger sus pertenencias. A lo que añadió: "Gabriel, mi exnovio, conoce a Ángela, la mujer de Mainat, porque contrató su servicio como escort".

Anoche, Alina contestó en el polígrafo de 'Sálvame Deluxe' a varias preguntas sobre el tema, y aunque asegura no conocer a Josep, no ha duda en decir que: "Ángela es una persona violenta y vengativa. En un momento pensé que me podía hacer algo malo".

Alina ha asegurado que en la vivienda vivían más de 25 personas, y que la intención de Ángela era realquilar las habitaciones de la casa para convertirla en un prostíbulo. A pesar del gran escándalo montado alrededor de este tema, el propio hijo de Josep ha asegurado no conocer la identidad de estas personas, y ha pedido respeto por todo lo que está ocurriendo.