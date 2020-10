4 oct 2020 sara corral

María Teresa Campos ha sido durante muchos años una de las presentadoras más aclamadas de Mediaset. Sin embargo, aunque ahora sigue siendo uno de los personajes públicos más comentados, en esta ocasión no tiene nada que ver con su profesionalidad, sino con su vida personal, su relación con Bigote Arrocet. Ella misma decidió sentarse anoche en 'Sábado Deluxe' para aclarar algunos puntos importantes de esa relación ya pasada. Pero parece que la actitud de sus compañeros no le gustó mucho.

"Si le puedo quitar a mis hijas un poco de daño se lo quitaré", decía María Teresa nada más sentarse en el sillón de 'Sábado Deluxe', a lo que añadía: "Estoy hasta las narices". Y es que, desde hace meses, el tema de su ruptura con el humorista ha estado en boca de todos, y han sido muchos los que han asegurado tener información que, según ella, es mentira.

"Que no se vendan mentiras, cuantos menos enemigos mejor", comenzaba diciendo ya enfadada, a lo que añadía: "Desde hace semanas estoy recibiendo mensajes de presuntos compañeros y no dejan de preguntarme sobre un acercamiento con Edmundo. He llegado a recibir un mensaje creyendo que era él y ¡esto es un acoso!".

Han sido muchos los que estas semanas atrás aseguraban que Edmundo habría visto en Teresa un beneficio económico, a lo que ella ha contestado tajante: "Nunca jamás voy a permitir que se hable mal de Edmundo. En mi casa no falta nada, no voy a permitir que se diga esa mezquindad tan grande de Edmundo Arrocet, aunque ya no esté con él".

Eso sí, aunque hace un par de semanas pudimos verla llorar en una entrevista con Bertín Osborne en la que hablaba su expareja, Edmundo, anoche aseguró que: "Esta es una etapa de mi vida cerrada ".