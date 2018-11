23 nov 2018

¿Recordáis a la simpática empleada del hogar que se ganó su pedacito de protagonismo en 'Las Campos'? Sí, se llamaba María Silva y llevaba muchos años al servicio de María Teresa Campos. Hablamos en pasado porque, tal y como he revelado 'Informalia' esta mañana, ya no trabaja en casa de la matriarca del clan televisivo.

Según el mencionado medio, el pasado mes de septiembre María Teresa decidió prescindir de ella mientras disfrutaba de sus vacaciones en Perú. Lo habría hecho con un mensaje en el que, en tono despectivo, aseguraba que no le importaba que se quedase allí.

María ha relatado en 'Informalia' que, tras acompañar a María Teresa durante sus vacaciones en Málaga, se marchó a disfrutar de las suyas a su país. Tenía billete del 8 de agosto al 8 de septiembre, ya que tenía acordado con su jefa un mes de vacaciones desde que entró en su casa.

Al parecer, María Teresa pretendía que se incorporara un par de días antes, pero no podía por la distancia y porque el billete no ofrecía posibilidad de cambio. Sí advierte que, si hubiese estado más cerca, no hubiese tenido inconveniente en acudir.

Y relata que ha recibido una carta en la que se especifica que ella ha renunciado a su trabajo, cuando no es verdad. Es por esto que ha decidido emprender medidas legales contra la matriarca de las Campos. Asegura que lo único que pide es una indemnización por los años trabajados. Una cifra que, según los cálculos de su abogado, ascendería a los 10.000 euros.

