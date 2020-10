4 oct 2020

Consciente de que hay cosas que no pueden cambiar a pesar de las pandemias, la periodista Melissa Jiménez sigue comprometida con la carrera solidaria más grande del mundo, y de ahí que junto a Roberto Leal amadrine este acto virtual. Madre de tres hijos, Melissa es una mujer comprometida y consciente de las necesidades actuales.

Hoy Corazón Hay que ver cómo ha cambiado todo desde nuestra última entrevista. Lo único que sigue igual es su madrinazgo en la carrera solidaria más grande del mundo, 'La Virtual Global Energy Race' de Bimbo. ¿Suele ser fiel a sus compromisos?

Melissa Jiménez Sí que ha cambiado, y es que este 2020 está siendo un año muy extraño para todo el mundo. Es verdad que me gusta ser fiel a mis compromisos y cuando me implico lo hago al cien por cien.

H. C. En la ocasión anterior estaba muy embarazada de su tercer hijo. Es más, creo que es la primera vez que la entrevisto para estas páginas sin un bebé en camino. ¿Con tres ha dicho basta?

M. J. Sí (risas). La última vez me faltaban pocos días para dar a luz a Max. Ahora somos familia numerosa y estoy muy feliz con los tres. Soy de las que no les gusta decir 'nunca digas nunca', pero me arriesgaría a confirmar que ahora ya me planto.

H. C. Son tiempos complicados para todos e imagino que con tres niños pequeños en casa, recordar el confinamiento no sé qué sensación le despierta…

M. J. No sé muy bien lo que me despierta. Por supuesto estoy contenta de haber podido pasar todo este tiempo junto a mi marido y mis hijos, es algo que, desde luego, recordaremos toda la vida, porque pese a está situación tan triste y compleja por la que está pasando todo el mundo, he podido estar al lado de los míos. Pero la sociedad necesita normalidad, los niños necesitaban volver al cole. Me provoca tristeza pensar que puedan volver a quedarse confinados en casa tanto tiempo.

H. C. Lo que resulta increíble es la capacidad que tiene para recuperarse tras los partos. ¿Cuál es el truco?

M. J. Tres hijos dan mucho trabajo. ¡Mi casa es un no parar! Al final son los tres muy pequeños y me reclaman todo el tiempo. Esa es mi manera de mantenerme en forma.

H. C. ¿Qué espera de este curso que acabamos de comenzar?

M. J. Espero que la situación se estabilice y que la gente sea prudente. También que se reduzca el número de contagios y que, hasta que se comercialice una vacuna, podamos hacer una vida más o menos normal.

H. C. ¿Cómo ha sido su experiencia en las semanas más duras del confinamiento?

M. J. Con los tres niños ha sido un no parar. Quieres entretenerles, pero después de tantos días ya no sabes qué hacer. Ahora tengo un máster en paciencia.

No me gusta exponer mi vida en las redes, pero he caído en sus 'redes sino no estás conectado con el mundo"

H. C. También en el fútbol se suceden los casos de positivos de Covid. ¿Sus hijos entienden lo que nos está tocando vivir?

M. J.

Los más pequeños me tienen alucinada. Es increíble cómo los niños son conscientes de lo que está pasando. Lo veo en mi sobrino, en los hijos de mis amigas, en los míos... Gala siempre me dice: «mamá, no olvides tu mascarilla», «mamá, lávate las manos», «no toques eso»... Es algo que ya forma parte de su día a día.

H. C. Ahora más que nunca hacen falta iniciativas como esta carrera, porque las carencias son alarmantes en muchos más lugares. ¿Cree que de esta experiencia saldremos mejor?

M. J. Sinceramente, lo de saldremos mejor no lo veo. Esto está siendo muy largo. Creo que la gente está cansada, agobiada, preocupada. La incertidumbre ha hecho mucho daño y aunque siempre intento sacar algo positivo a todo esto, ahora mismo creo que el balance no es bueno.

H. C. ¿Qué opina de la gestión que se está haciendo en nuestro país?

M. J. Es muy complicado. Es difícil señalar y pensar que unos u otros lo harían mejor. Soy la primera que critico y pienso que hay medidas que se han tomado que son absurdas, pero ponte tú a decidir por 47 millones de españoles... Ahora bien, lo de cerrar colegios y mantener bares abiertos nunca lo entendí.

H. C. ¿Y su vida profesional? ¿Retomará su carrera periodística o se dará un tiempo?

M. J. Me encantaría retomar mi carrera periodística. Es cierto que igual este no es el mejor momento, pero quién sabe... Las oportunidades a veces llegan cuando menos las esperas.

H. C. En esos tiempos libres que le deja su familia, ¿qué suele hacer?

M. J. Poco tiempo libre tengo. Suelo estar siempre con los niños, pero cuando puedo escaparme me gusta salir a cenar con mi marido, charlar con mis amigas, ir al cine, al gimnasio...

H. C. Madre de familia numerosa. ¿No es hoy una responsabilidad demasiado grande?

M. J. Creo que ser madre en general es una responsabilidad enorme. Con tres se triplica y a veces me da la sensación que no tengo tiempo para ocuparme de los tres como me gustaría, pero supongo que a muchas madres les pasará como a mí, que siempre queremos hacer las cosas mejor.

H. C. ¿Qué sueños le quedan por cumplir?

M. J. ¡Uy! Muchos sueños… la lista es muy larga puesto que soy muy soñadora.

H. C. Tiene mucha influencia en redes sociales. ¿Le preocupa el peso que las redes tienen sobre todos nosotros?

M. J. Si te soy sincera, si por mi fuera, no tendría redes sociales. No me gustan. No me gusta exponer mi vida, ni mis hijos, ni lo que hago en todo momento... pero también entiendo que hoy en día es lo que te hace estar conectado al mundo. A mí me gusta más escribir cartas que escribir un tuit o un pie de foto en Instagram. Pero sí, también he caído en las 'redes' de las redes sociales. Me preocupa mucho, sobre todo por las nuevas generaciones, la importancia que se le da a todo esto. No quiero tener hijos zombis del Tik Tok.

H. C. Cuál es el consejo que nunca falla.

M. J. El consejo que me ha servido siempre es que sea yo misma y que sea fiel a mis principios.