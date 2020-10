9 oct 2020

Comprometida siempre con la ayuda en la investigación contra el cáncer, Terelu Campos quiere dejar su voz en una campaña tan necesaria como importante. Ella mejor que nadie es testigo de cómo se ha avanzado y lo que queda por recorrer. De su salud y su familia hablamos sin líneas rojas.

Hoy Corazón Compruebo que sigue siendo fiel a las campañas de Ausonia con la Asociación Española Contra el Cáncer en esta larga batalla. ¿Cómo se encuentra?

Terelu Campos Esta semana me hice mi última revisión y tanto la resonancia como los marcadores tumorales están bien por lo que ahora ya más tranquila que los días previos. Descansaré hasta dentro de seis meses aunque confieso que prefiero ni contar el tiempo.

H.C. ¿Siente que haber pasado por esta enfermedad le ha servido para ser más fuerte?

T.C. Sin lugar a dudas. Cuando la vida te pone a prueba aprendes a relativizar y está claro que te deja una huella tanto visible como psicológica, pero que conste que esas huellas son buenas. Aprendes a ver la vida desde otra perspectiva y saber gozar de los buenos momentos.

H.C. ¿Entonces por qué pienso que sigue siendo tan vulnerable a todo lo que le rodea?

T.C. Soy vulnerable si hacen daño a mis seres queridos. Conmigo me he hecho más dura y reconozco que es muy difícil que me hieran dado que no lo permito. Lo intentan, pero me niego a que lo consigan. He sido muy autocrítica y confieso que me he castigado mucho en ese sentido, pero también he aprendido a soltar lastre. La pena es que esto lo podía haber aprendido hace muchos años y haberme ahorrado así tanto machaque que me he propinado. Pero hay cosas que van en el ADN.

Lee el artículo completo en 'Hoy Corazón', la encontrarás en la edición impresa de la revista. A la venta este el fin de semana, de manera conjunta e inseparable, con los diarios de Vocento.