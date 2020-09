27 sep 2020 sara corral

Compartir en google plus

Terelu Campos y su madre, María Teresa Campos, se han convertido en dos de las caras más conocidas de la televisión. Y es que, desde hace ya muchos años, ambas han protagonizado fuertes momentos televisivos, tanto como colaboradoras como protagonistas de las historias. Esta misma semana, una entrevista que Bertín Osborne hizo a María Teresa Campos salió a la luz, y tras ver el resultado de esta, Terelu no ha podido evitar romper a llorar.

En la entrevista que Bertín le hizo a María Teresa, esta se derrumbó al hablar de su expareja, Bigote Arrocet, mientras decía:"Si quieres que te diga la verdad... Bertín, yo todavía no lo comprendo… sé que es amigo tuyo, pero es que yo no lo comprendo".

Ayer, tras ver las imágenes en directo de su madre llorando, Terelu no pudo evitar emocionarse mientras decía: "Tengo la sensación de que ella no habla más porque sabe que a nosotras no nos gusta por ella. Hay veces que te sientes culpable".

Desde que María Teresa anunció su ruptura con Bigote Arrocet, el tema se ha convertido en uno de los más sonados, es por ello que Terelu añadió ayer al ver las imágenes: "Sufro cuando la veo públicamente porque la veo vulnerable y me da miedo".