10 oct 2020

La polémica entrevista que le ha hecho Jorge Javier Vázquez a María Teresa Campos ha traído cola. La matriarca del clan Campos (Terelu es portada de nuestra revista esta semana) se encuentra en el punto de mira por su actitud, lo que ha hecho que Jorge Javier estallara contra ella sin filtros dejando al aire sus trapos sucios.

Ante esto, la actitud de María Teresa no ha sido la mejor, algo que han puntualizado sus compañeros de plató, como por ejemplo Víctor Sandoval que ha contado algunos espisodios incómodos que ha vivido con María Teresa. No obstante, Paz Padilla ha salido a defender a la matriarca, algo que nadie se esperaba.

“A mí me da mucha pena todo esto, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a cambiar. A lo mejor en su momento ha sido prepotente, pero esta última María Teresa con la que yo he tenido el placer de trabajar, aunque sea fuerte, no la veo como un ogro. Es sensible y frágil en muchas cosas”, ha dicho Paz este viernes pasado en 'Sálvame'.