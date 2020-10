11 oct 2020

El pasado mes de abril, Paulina Rubio se convertía en el tema de conversación por un desafortunado vídeo que compartió en redes sociales bajo la influencia de algún tipo de sustancia, hecho que incendió las redes sociales. En él, la cantante hablaba sin sentido y de forma atropellada, por lo que las imágenes, dieron la vuelta al mundo. Ahora, recuperada, ha roto su silencio a través de las redes sociales.

"El bullying te lastima, a mí me transformó. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reintentada y lista. No para volver a empezar, sino para darle la vuelta a la página e iniciar una nueva. Escribiéndola con la tinta de la alegría que nos regala, el estar vivos", decía Paulina en su cuenta de Instagram, haciendo referencia alas críticas por su actuación en el concierto benéfico «One World: Together at Home».

Pero la sinceridad no se quedaba ahí, "Meto la pata y la riego y, de verdad, aprendo de mis errores. Lo que empezó como un concierto en vivo, como una iniciativa para poner mi granito de arena, resultó en uno de los peores días de mi vida. Fue desastroso, pero aprendí de ello. Mucho de lo que se ha dicho es mentira, pero no estoy aquí para justificarme ni para pedir perdón, estoy aquí para sacarme la espinita, para que el día de mañana cuando mis hijos sean grandes y vean esto, sepan de dónde vengo y sepan que tengo muy claras mis prioridades, que son mis hijos, mi familia y mi público, la gente que me quiere y que me ha hecho”, contaba haciéndose responsable del vídeo y de sus consecuencias.

Y agradecía, sobre todo, a sus fans por estar ahí siempre: "Hay mucha Paulina para ustedes, para mi familia y para mí misma. Me siento bien, no tengo nada que ocultar. Soy transparente, vulnerable y honesta. Los quiero mucho", terminaba.