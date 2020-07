21 jul 2020

A punto de que se decretara el estado de alarma en nuestro país, Colate pudo coger un vuelo y plantarse en Miami para pasar la pandemia cerca de su hijo. El empresario se olía que se iba a armar gorda y quiso estar al lado de este. Ahora, lo que pretende es hacer el camino de vuelta acompañado del niño.

No va a ser posible. Al menos, no va a ser fácil. En medio de sus planes se ha colado Paulina Rubio, la madre de la criatura y con quien Colate no ha tenido una separación fácil. De hecho, no hace mucho pidió que a la artista se le realizara una prueba psicológica que determinara si estaba en condiciones mentales de hacerse cargo del niño.

Ahora, es ella la que ha recurrido a un juez. Le pide que impida que su hijo coja ese vuelo hasta nuestro país, y para ello esgrime el argumento del miedo que le invade ante la posibilidad de que se contagie con el coronavirus. No ve seguro que se cruce el oceáno en medio de la situación sanitaria que vivimos a nivel mundial. Y a eso se ha agarrado para que Colate no cumpla sus deseos familiares.

No solo eso, sino que el magistrado, Spencer Multack, le ha dado la razón a Paulina. De nada ha servido que la defensa de Colate haya documentado que, en estos momentos, hay muchos más contagiados por la enfermedad en Miami que en España. Ni tampoco que no haya pruebas evidentes de que las fronteras vayan a cerrarse.

"Entiendo que esto es un viaje familiar y que tanto el señor Vallejo-Nágera como su hijo están emocionados por hacerlo, pero no estamos viviendo en términos normales y no puedo asumir ese riesgo. Así que lo lamento mucho pero creo que habrá más viajes y no puedo permitir que su hijo tome ese avión a España", se puede leer en esa sentencia.

Ahora, a Colate no le queda más remedio que pasar las vacaciones que le corresponden con su hijo en Miami. Lejos de esa familia a la que no ve desde marzo, cuando, por puro amor de padre, hizo las maletas en medio de la pandemia para estar al lado del niño.