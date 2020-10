12 oct 2020 sara corra

María Teresa Campos es una de las presentadoras más reconocidas del mundo del corazón por sus años de trabajo en la profesión. Sin embargo, últimamente la periodista está en el punto de mira por diferentes polémicas familiares que no han dejado indiferente a nadie. Tras la última entrevista con Jorge Javier Vázquez en la que las cosas no salieron del todo bien, su nieta, Alejandra Rubio ha decidido hablar sin tapujos.

Alejandra reconoció que la actitud de su abuela, María Teresa Campos, no fue de lo más acertada. Sin embargo, no ha dudado en arremeter contra Jorge Javier Vázquez al que le dedicaba esta frase: "Nadie le dice nada".

Días previos a estas declaraciones, Jorge Javier relataba en el plató de 'Sálvame' la última información que le había llegado de la joven. "Lo que no puedes hacer es encontrarte a Belén Esteban en maquillaje, decirle que tu abuela no estuvo bien conmigo, que te daba apuro encontrarte conmigo por los pasillos y no saber qué decirme", comenzaba diciendo, a lo que añadía: "En estos momentos, en lugar de justificar lo injustificable, debéis optar por el silencio. Has quedado como una ridícula".

Ayer, en el plató de 'Viva la Vida' Alejandra desmintió todas estas informaciones y añadió: "Cuando Jorge dijo eso de mí yo aluciné porque él siempre me trata muy bien. Nadie me escribió para decirme que Jorge estaba hablando de mi abuela".

La joven ha querido zanjar el tema diciendo:"Yo respeto a Jorge pero no le tengo miedo a este señor, no le tengo ningún miedo".