8 oct 2020

Cinco días después de la entrevista de María Teresa Campos en 'Sábado Deluxe', seguimos dando vueltas al trato que le dio al presentador del programa, Jorge Javier Vázquez. Porque este se siente muy dolido. Lo expresó el martes en 'Sálvame' y ayer, tanto en su blog de la revista 'Lecturas' como, de nuevo, por la tarde en el plató de Telecinco.

Y el último de los mensajes fue de lo más duro, porque ha dejado claro que no quiere saber nada más ni de ella ni de sus hijas, a las que acusa de creerse todo lo que dice su madre sin que les entre ni la más mínima duda de si les está diciendo la verdad del todo. Se siente traicionado y no piensa pasarlo por alto.

"Podéis creer a vuestra madre si os apetece o si os conviene de cara a la galería, pero lo que os diga es mentira", se dirigía de manera directa a Terelu Campos y Carmen Borrego. A continuación explicaba por qué no quiere saber nada más de María Teresa: "No me he sentido correspondido por María Teresa Campos". Así que, hasta aquí ha llegado esa relación en la que él, como explicó el martes, siempre ha tratado de protegerla.

"Hacía muchísimo tiempo que no me sentía tan orgulloso de cómo aguanté el tirón el sábado. No quiero tener ninguna relación con María Teresa ni con sus hijas. Yo con ella he trabajado muy poco. He trabajado un año o dos en 'Día a día'. Yo con María Teresa tenía un sentimiento de admiración profunda. Desde que era adolescente la veía en Badalona y jamás pensaba que iba a tener una relación tan profunda como la que tenía. Y durante casi 15, 20 años, hemos tenido una relación mucho más personal. Una relación ya no de amistad, sino de profunda unión y complicidad", detallaba, para que el público fuese consciente de por qué se ha sentido tan dolido con ella.

Aún tenía más, porque la relación ha ido más allá del terreno profesional: "He pasado muchísimas horas al teléfono escuchándola, consolándola, riéndome también, forjando una amistad. He ido a cenar con ella y luego, claro, me he sentido liberado porque yo me eché a las espaldas una carga con ella que no me correspondía, que era el de estar muy pendiente de ella. Yo tenía claro que si había alguna información tenía que estar pendiente de Teresa y lo que me salía era defenderla. Siempre buscaba echarle un cable pero porque yo lo quise".

Y remataba dejando claro que es un punto y final para su relación: "Yo he dado mucho y ahora siento que ahora con ella he cumplido. No le deseo ningún mal, ni voy a ponerla verde, me siento liberado. No siento que tenga ningún tipo de unión con ella. Yo lo que he podido hacer, lo he hecho. Yo ya más ni quiero ni puedo. No me he sentido correspondido en muchas ocasiones importantes. Ha sido un 'hasta aquí'".