12 oct 2020 sara corral

Lester y Marta Peñate se dieron a conocer hace muchos años tras su paso por 'Gran Hermano'. La pareja, que consiguió que su amor saliera a flote, protagonizó bonitos momentos televisivos que pasaron a la historia. Sin embargo, ahora han decidido poner su amor a prueba en 'La isla de las tentaciones' y parece que no van a acabar nada bien. Al menos eso es lo que Marta ya ha asegurado en más de una ocasión. ¿Pero cuál ha sido la reacción de Lester?.

Nada más empezar el programa, todo apuntaba a que Lester sería el primero en la pareja en cometer una infidelidad, algo que hizo a Marta estallar y desvelar algunos de los secretos más ocultos de su larga relación. Sin embargo, ayer el canario pudo ver las imágenes de Marta besándose con otro chico, algo que le destrozó.

"Me hubiese dolido menos una paliza de cinco tíos, vete a tomar por culo", comenzaba diciendo Lester entre lágrimas, a lo que añadía: "Me reventó por la mitad, me reventó por la mitad". Sin embargo, entre llanto y llanto, Lester buscó el consuelo en una de sus tentaciones a las que acabó besando entre halagos.

Esa efímera felicidad duró hasta la mañana siguiente cuando llorando comenzó a decir: "Parece que tiene más cojones que yo... Estoy viendo a mi novia de 11 años besándose con otro chico... Me siento mal, me duele, me acaba de reventar. No sé si es una venganza o está viendo algo en él. Eso sí es infidelidad, ella sí lo ha hecho... ".

Entre abrazos y lágrimas junto a sus compañeros, el canario sentenció la conversación diciendo: "Siempre pensé que el malo de la relación era yo, y Marta, sinceramente, no vale un duro".