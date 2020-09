25 sep 2020

Su carácter, las dudas en su relación con Lester y la manera que tiene de manifestar las cosas ante la audiencia, convierten a Marta Peñate (a la que puedes conocer pinchando aquí) en uno de los grandes atractivos de 'La isla de las tentaciones', que arrancaba el pasado miércoles. Pero, también, el hecho de que no sea una desconocida absoluta por el gran público: fue una de las concursantes de 'GH 14'.

Allí coincidió con Sofía Suescun, ganadora de la edición, con quien trabó amistad y llegaron a llevar una estrategia conjunta dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, una vez fuera, las cosas se torcieron y acabaron como el rosario de la Aurora, y con Peñate despotricando de la navarra ante las cámaras.

En ese arranque de este 'reality', la canaria llevaba un complemento que, salvo para la propia Sofía, pasó desapercibido para el común de los mortales. En el vídeo de presentación, se puede ver cómo Peñate luce, colgando de su cuello, un osito. Y parece que a Suescun le removió por dentro, porque lo identificó de manera clara.

"Me quedé blanca cuando le vi a Marta su collar del osito azul que nos compramos juntas en Gran Canaria para acordarnos siempre la una de la otra", ha escrito la navarra en su blog de 'Solo/sola', el 'reality' en el que ha sustituido a Anabel Pantoja tras ese abandono una semana después del comienzo.

"Tengo que reconocer que lo pase mal viendo a Marta sufrir y sobre todo imaginarme por lo que ha podido pasar, yo siempre le dije que no veía a Lester como el hombre de su vida", se puede leer en esas líneas en las que, además, Suescun reconoce que puede que arreglen las cosas, que no se cierra en banda: "No sé, estoy rara, a día de hoy no sé por qué nos enfadamos, creo que tenemos una conversación pendiente…".