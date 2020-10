12 oct 2020 sara corral

'La isla de las tentaciones' se ha convertido desde su pasada edición en uno de los programas más seguidos por la audiencia. Y es que, aunque todo mundo pensaba que los sucesos que ocurrieron el año pasado iban a ser irrepetibles, este año la segunda edición viene aún con más fuerza. Una de las favoritas es Melyssa, quien tras las innumerables traiciones de su novio, Tom, se derrumbo anoche en un grave ataque de ansiedad.

Desde la primera semana, Melyssa vio ciertas actitudes en su novio Tom que la hicieron replantearse su estancia en la isla. Anoche, cuando ella pensaba que su visita exprés a la villa de los chicos haría reflexionar a Tom, tuvo que ver como este rompía una de sus promesas y desvelaba un secreto de pareja.

"Me fui a Marruecos a vivir con Tom, tras dos meses allí decidí marcharme a España porque estaba todo el día sola y él en sus cosas. No me dio el lugar que yo necesitaba, no era cariñoso, no me daba atención. Y lo dejé", comenzaba diciendo Melyssa, a lo que añadía: "En España me encontré con un chico con el que tuve algo en el pasado y nos besamos".

Entre lágrimas, la concursante añadía que cuando Tom volvió y la pidió una segunda oportunidad, ella decidió contarle esto porque no quería que entre ellos hubiese mentiras. Lo que no se esperaba era lo que estaba apunto de ver.

Tras ver como sin ningún remordimiento Tom se besaba entre caricias y algo más con una de las tentaciones, Melyssa sufrió un grave ataque de ansiedad en el que le pidió de rodillas a Sandra Barneda que la permitiese abandonar la hoguera. Su amiga Melodie no se separó de ella un instante. "Melyssa quiere muy puro y es muy duro ver como a alguien que quiere así le rompen el corazón de esta manera", decía la concursante.

Y es que al parecer, Tom justifica todas sus acciones con los supuestos celos de Melyssa y no se arrepiente de lo que está haciendo. Por su parte, en la villa de las chicas, Melyssa está destrozada y asegura seguir queriendo intentar arreglar su relación.