5 oct 2020

Las traiciones de Tom Brusse a Melyssa Pinto siguen su curso en 'La isla de las tentaciones'. Primero fue el acercamiento a Andrea. Después, no se cortó un pelo a la hora de besarse con Sandra, tras una bronca con su pareja. Ahora, reincide con esta última en un nuevo golpe a la mujer con la que entró en el 'reality'.

Porque sus palabras sobre por qué hizo lo que hizo van a traer mucha cola y explican el 'spoiler' que nos hizo la madre de ella hace unos días: que, a día de hoy, no están juntos. "Me he dejado llevar. Estamos aquí para disfrutar y para poner a prueba nuestro amor", decía el empresario marroquí sin cortarse ni un pelo, y demostrando por qué Melyssa tenía celos de él.

"Estaba confundido y por la noche me acerqué un poco más a Sandra", continuaba con ese relato en el que daba un golpe muy fuerte a Melyssa con las palabras con las que seguía: "No sé si tengo que arrepentirme o avanzar. Estoy muy confundido". ¿Alguien dudaba después de esto que la cosa iba a terminar mal?

Pero aún había más, porque esto es lo que decía al ser pregunta sobre cómo se podía sentir Melyssa: "La verdad es que se va a sentir fatal. Ella me dijo que estaba muerto para ella. Estaba perdido. Necesitaba cariño y un apoyo". Pero, a pesar de todo, añadía: "Entre Sandra y yo hay conexión no lo puedo negar. Me he cohibido muchas cosas por Melyssa para no molestarla, pero no puedo más. Quiero ser feliz y con Sandra soy yo".