15 oct 2020

Las muestras de que la relación está rota entre Tom Brusse (todos sus negocios) y Melyssa Pinto son más que evidentes desde hace ya muchos programas de 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, ella pidió una hoguera para verse las caras e intentar darle una última oportunidad. Aunque ya dejaba claro antes de comenzar que necesitaba ver un enorme arrepentimiento en él para que a ella se le ablandara el corazón y apostara por esa relación envuelta en celos con la que aterrizaron en República Dominicana.

"Hay una posibilidad de que perdone a Tom aunque cada vez se hace más pequeñita, porque cada vez me siento más fuerte. Tengo que verlo muy destrozado y tengo que verlo pasarlo mal y que me demuestre que me quiere", eran sus palabras llenas de una esperanza que se esfumaba nada más ponerse cara a cara y escuchar al marroquí.

"Me considero débil pero aquí he conseguido encontrar la fuerza y saber que no necesito a un hombre para salir adelante, solo que él me hacía feliz. Pero si esa felicidad era mentira no me interesa", decía Melyssa antes de que él entrara en la playa y no se dignara ni a mirar a la cara a la que era su pareja hasta que llegaron al 'reality'.

"¿No me miras a la cara? ¿No hay valor? Después de lo que has hecho agachas la cabeza", le reprochaba ella, encontrando una respuesta muy fuerte por parte de Tom que no hacía sino complicar aún más las cosas: "El problema contigo desde el primer día es que siempre me echas en cara que yo soy el culpable de todo". Melyssa le soltaba otra pregunta que resonaba en la isla: "¿Has venido a atacarme en vez de a justificarte?".

Ahí era cuando ella arrancaba: "Pienso que no te has enamorado de ella, que es un juego y también has jugado con ella. No vas a tener una relación con ella, lo sé. Vuestra casa me parece la casa de Playboy y tú pareces el dueño. El día que nos despedimos pensé que eras el amor de mi vida. Una persona que se ha besado con otra en mi cara no tiene razón. ¿Tú sabes lo que me has hecho? Me has hecho sufrir".

Lo que más me duele es seguir queriéndote"

Pero aún quedaba más leña que echar al fuego. Porque Melyssa se enteraba allí mismo de que, además de esa relación que ella piensa que no va a ninguna parte con Sandra, se ha besado con Liseth. Él no lo negaba. "Eres lo peor que ha criado este mundo. Te tengo rabia. Lo que más me duele es seguir queriéndote. Esperaba que llegaras aquí y rogaras amor por mí. Si no eras feliz conmigo, me lo hubieras dicho antes".

"Me das asco. Eres la peor persona que he conocido en mi vida. Te has acostado con ella. Cerdo de mierda. ¿Cómo has podido? ¿Te has quedado bien? ¿No te da vergüenza que tu padre vea esto? Tienes un corazón podrido y eres la peor persona que conozco", añadía antes de decidir abandonar el programa y pedirle que no vuelva a escribirle en la vida.