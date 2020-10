16 oct 2020

Desde la muerte de Camilo Sesto, el 8 de septiembre de 2019, las noticias sobre el cantante alicantino no cesan y tanto Lourdes Ornelas, madre de su único hijo, Camilín, como el mismo heredero han tenido que hacer frente a pequeñas batallas.

Y es que Lourdes Ornelas, se ha convertido en la defensora de los derechos de su hijo Camilín quien, a pesar de ser el único con derecho legal para hacer y deshacer, siempre ha querido mantenerse en un plano discreto y ha tenido que ser su madre quien saliera en defensa de lo que consideraba que no estaba bien hecho.

Hay que recordar que el primer y principal problema llegó nada más enterarse de la noticia del fallecimiento del cantante. En eses momento Lourdes, tuvo que acudir a Lydia Lozano para que la ayudara a comprar el billete para que ambos —Lourdes y su hijo— pudieran venir desde México. Luego, vendría una guerra entre la mexicana y los abogados que en un principio gestionaron la herencia. Según Ornelas, esa gestión legal no se habría hecho de manera óptima y los letrados habrían cobrado más dinero del que les correspondía por la gestión del traspaso de la herencia. Pero aquello se quedó en nada, puesto que, al parecer todo estaba firmado y atado legalmente.

A la mexicana no le agrada la idea de que se comercialice con la imagen del padre de su hijo.

Aún así, Lourdes consiguió que su hijo dejara de recibir los servicios de este bufete. Tiempo después, Lourdes también mostró alguna oposición respecto al tema de los objetos que debían ir al museo. En este caso, afortunadamente, Camilo había dejado muy bien resulto ese tema y la decisión correspondía solo y exclusivamente al que había sido su administrador durante más de 30 años, Cristóbal Hueto, quien, con la aprobación del heredero universal, pudo reconducir todo y, a día de hoy, los objetos del cantante estarían en manos del Ayuntamiento de Alcoy para la inauguración del museo, que se llevará a cabo el próximo año.

Las camisetas de la discordia

Cuando todo parecía ir sobre ruedas, ha surgido un nuevo problema. Ahora, entre Ornelas y el club de fanes del cantante en Alcoy. A la mexicana no le agrada la idea de que se comercialice con la imagen del padre de su hijo. Y a pesar de no tener ningún poder legal, se supone que Lourdes habla en nombre de su hijo.

El problema vino cuando el club puso en marcha la fabricación de una serie de camisetas con el nombre e imagen de Camilo por el aniversario de su muerte. 'Hoy Corazón' habló con Gilberto Molina, presidente del club quien relató lo sucedido: "Por el primer aniversario de Camilo, quisimos hacer unas camisetas que se vendían por 10 euros, de los cuales nosotros no ganábamos nada. De hecho, el club redirigía a los fanes a worket.es para que la compraran directamente. Pues bien, la señora Ornelas nos ha dicho que no quiere que se vendan ni tan siquiera que se regalen, por lo que hemos tenido que pedirle a la empresa que las hacía que no las fabrique más», relata el presidente del club.

«solo mi hijo puede usar la imagen de camilo sesto», dice Lourdes Ornelas

Gilberto quiere dejar claro que su club, con alrededor de 1.000 simpatizantes y unos 40 miembros en activo a día de hoy, no cobra a los fanes ninguna cuota. "Jamás hemos ganado dinero con la imagen de Camilo. Este club lo creamos en 2016 y en algunos casos hemos tenido que poner nosotros dinero para hacer afiches, promoción de algunos actos, etc. Si hemos parado con las camisetas es porque no queremos tener problemas y menos a las puertas de inaugurarse el museo".

Gilberto confía en que esto no continúe, ya que si en el futuro se les prohibiera incluso usar el nombre de Camilo, el club no tendría razón de ser. "Espero que esto no vaya a más. Confío en que tanto Lourdes Ornelas como su hijo Camilo Blanes entiendan que lo que hacemos, es simplemente para rememorar y mantener viva la figura de Camilo Sesto, quien por cierto, en vida siempre nos apoyó en todo, y que en ningún caso hemos pretendido hacer negocio con ello".

Al ponernos en contacto con la otra protagonista, Lourdes Ornelas, ha asegurado: "Sí, les llamé por consejo de mi abogada, para que sepan que no pueden usar la imagen de Camilo. Solo mi hijo puede usar su imagen. Si quieren que vendan otras cosas, pero no con la imagen ni el nombre de Camilo".