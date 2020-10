22 oct 2020

El drama entre madre e hijo continúa: a Kiko Rivera no le han hecho ninguna gracia las declaraciones de su madre en el programa de Ana Rosa. La tonadillera, que descolgó el teléfono al grito de "ya no puedo más" para aclarar la versión de los hechos, no terminaba de creerse los alegatos de su hijo en lo que a sus problemas de depresión se refiere. "Yo me enteré de lo de mi hijo como todo el mundo se enteró, a raíz de la televisión", decía en directo, mientras justificaba sus palabras, "lo único que quise dar a entender era que era posible cura. Lo único Lo que quise darle a entender es que estamos pasando por lo que estamos pasando y que hay miles de personas con depresión, miles", agregaba.

¿Cuál ha sido la respuesta de Kiko Rivera ante las palabras de su madre? Una fotografía en Intagram que seguro, traerá cola. Y no es para menos.

En ella aparece con su familia: sus dos hijos e Irene, aludiendo a que falta su "príncipe" haciendo referencia a su hijo mayor. Su copy, un zas a su madre que no ha pasado desapercibido, "Familia unida jamás será vencida", sin hacer refeencia a su madre. Aunque tampoco a su hermana, que no ha dudado en comentar la publicación con un "ahí está la fuerza".

De momento Kiko no ha hecho ninguna declaración directa sobre las palabras de su madre, pero todo a punta a que no tardará mucho en hacerlo.