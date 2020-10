18 oct 2020

Kiko Rivera está atravesando por uno de los momentos más duros de su vida. La pandemia le ha traído ciertosproblemas económicos que están machacando profundamente al DJ. Por no hablar de los mensajes subidos de tono con una de sus exs que salieron a la luz recientemente y que han puesto en el punto de mira la relación con su mujer Irene Rosales. Para hablar de todo ello, Kiko se ha sentado en el plató de 'Sábado Deluxe' y no ha sido un plato de buen gusto para él, ni para su madre, Isabel Pantoja.

"Soy una persona muy complicada, que a veces ni me quiero. Mi vida no es ninguna fiesta. Algo tengo, por algo viene. Estoy en un momento muy jodido, estoy en el subsuelo" "No soy feliz con lo que he conseguido en mi trabajo. Me siento defraudado, me siento un inútil" "Estoy triste, decaído. No soy feliz" "Si Irene no estuviese a mi lado igual no estaría vivo", ha contado.

Video: Kiko Rivera desaparece de las redes sociales

Con estas palabras, Rivera se ha mostrado muy hundido y ha alertado a todos los colaboradores, quienes han pensado que tiene depresión y que necesita ayuda médica. Pero a quien de verdad le ha pillado todo por sorpresa, es a la tonadillera, que no ha dado crédito a las palabras de su hijo porque no sabía nada.

"Me acabo de enterar de todo ahora. Quiero que sepas una cosa, aparte de que tienes tu propia familia. Tu familia entera te adoramos. Por nada del mundo te dejaremos solo nunca", ha comenzado Isabel, que no ha podido evitar soltarle la charla de madre a hijo.

"Nos morimos por ti. No quiero que sigamos hablando de esos temas, Francisco, por favor. Eso te hace mal. Me hace mal. Quiero a mi hijo al de siempre, al contento, al alegre. Mi vida, tienes que pensar que somos personas y estamos sanos. Hay una pandemia ahora en el mundo, lo que estás pasando no es importante", le ha reprochado Isabel. Y le ha recordado: "Tenías que haber venido a contármelo antes. Me he quedado trastornada. Eres mi vida junto con tu hermana que quede claro".