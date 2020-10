24 oct 2020

Definitivamente, la nobleza obliga y la solidaridad, a veces, incluso se hereda. Este es el caso de Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, quien una vez más, ha querido mostrar su lado más solidario implicándose en el trabajo de la Fundación Querer.

Eugenia ha donado 64 pinturas en acuarela, hechas por ella misma, que se venderán al público este fin de semana. Todo el dinero conseguido, será donado íntegramente a la Fundación que preside la periodista Pilar García de la Granja y cuya misión es fomentar la creación de grupos de trabajo multidisciplinares que tengan capacidad para diagnosticar e investigar trastornos neurológicos relacionados con el lenguaje desde un punto de vista clínico, farmacológico, neurológico y educativo.

Y es que durante el confinamiento que todos vivimos el pasado mes de marzo, Eugenia quiso aprovechar el tiempo para ejercer una de sus pasiones: la pintura. Así lo cuenta a 'Hoy Corazón':

"En estos tiempos tan difíciles motivados por la dura pandemia generada por el COVID19, he pasado todos los días del Estado de Alarma confinada en casa desarrollando una de las facetas y aficiones que más me han acompañado a lo largo de mi vida, la pintura. No pretendo ocupar ningún espacio con ello, soy consciente del gran talento y la gran formación que tienen nuestros pintores españoles, es mi manera de expresarme de una forma esencialmente autodidacta. La pintura me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida. Algunas de estas pinturas que he publicado a través de mis redes sociales han generado interés en muchos de mis seguidores, agradezco todas las palabras de cariño y su interés en tener algunas de estas pinturas. Por ello, he decidido ponerlas al alcance de todos a cambio de una contribución que se destinará íntegramente a la Fundación Querer". Nos cuenta la aristócrata que ha puesto toda su ilusión y ganas en este proyecto: "Independientemente de mi colaboración habitual con diferentes fundaciones y ONGs, es una forma adicional de seguir colaborando ante esta situación y de compartir estos dibujos inspirados durante mis días de confinamiento", y concluye: "Gracias por vuestro cariño, estoy convencida que una vez más todos juntos conseguiremos hacer frente a esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo".

Su lado más solidario

La exposición, 23 y 24 de octubre, se titula 'El Arte de Querer' y las pinturas tienen un precio desde los 250 a 300 euros.

Ante este acto tan bonito, Pilar García de la Granja presidenta de la Fundación Querer ha querido agradecérselo con estas palabras: "No es la primera vez que Eugenia nos ayuda de esta manera siempre tan desinteresada. Ella sabe lo necesarias que son estas acciones para que podamos sacar adelante los proyectos de la Fundación Querer".

Y es que, tanto Eugenia como su marido Narcís Rebollo, duque de Montoro y presidente de Universal Music, siempre han apoyado a muchas ONGs, en las que han colaborado de manera anónima. Y es que la hija de la Duquesa de Alba, ha heredado de su madre no solo su pasión por la pintura, siempre desde la humildad ya que su familia posee una de las colecciones pictóricas más importantes del mundo, sino su afán de ayudar a los más necesitados, tal y como lo hizo en vida Cayetana.