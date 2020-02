19 feb 2020

La publicación de las memorias de Cayetano Martínez de Irujo el pasado verano provocó un auténtico tsunami en la Casa de Alba que, sin embargo, él sitúa en la última vez que estuvo ingresado por sus recurrentes problemas intestinales. Asegura que, salvo Fernando, el resto de hermanos no acudieron al hospital a verle, y que ese es el motivo por el que no tiene relación con ellos.

Su hermana Eugenia ha hablado. Porque lo cierto es que, si había una relación entre los hijos de la duquesa de Alba fuerte, era la de ellos dos. Hasta que llegó un día que Cayetano decidió que dejara de ser así. Al menos eso es lo que asegura ella, que ha concedido una entrevista a 'Vanity Fair' en la que es muy dura con su hermano.

En esta época de mi vida ya no me gustan las montañas rusas"

"Cayetano es Cayetano. Él es libre de actuar y de hacer lo que quiera. A mí lo que me gusta es ser consecuente. Si Cayetano ha provocado una escisión entre los hermanos es problema suyo y hay que preguntárselo a él. Yo hablo por mí, que me llevo fantástico con todos los demás y los adoro. Con él no tengo relación, pero nunca dejaré de quererlo. Es mi hermano", dice con contundencia la menor de los hijos de doña Cayetana.

Preguntada por una hipotética reconciliación, también tiene las cosas muy claras: "A mí hay ciertas cosas que me hacen mucho daño. En esta época de mi vida ya no me gustan las montañas rusas: un día fenomenal y al siguiente fatal. Nadie tiene derecho a quitarme la felicidad. Llega un momento que pongo el freno y digo: 'Hasta aquí'".

Eugenia ha sido absolutamente transparente a la hora de abordar un tema que lleva en la prensa del corazón desde que su hermano decidiera sacar a la luz pública los trapos sucios y los secretos más escondidos de su familia. Ella no está dispuesta a consentirlo todo.