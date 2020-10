24 oct 2020

Carmina Barrios ha protagonizado una divertida entrevista con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', recordando algunas anécdotas de su carrera, haciendo un repaso de su vida y protagonizando una videollamada en el programa con su hijo Paco León.

Han pasado ya ocho años desde que Carmina Barrios se diese a conocer en la película de su hijo, ‘Carmina o revienta’, y comenzase su estrellato, llegando a hacer sombra a sus propios hijos. Ha sido recordando aquella película cuando Bertín le ha preguntado cuánto dinero le pagó Paco por su participación en la primera película.

Ella, haciendo gala de su gran sentido del humor y hablando con un gran cariño hacia su hijo, ha afirmado: "mi hijo no me pagó". Ante lo que Paco León, que se encontraba al otro lado de la pantalla con un llamativo 'look', ha respondido: "Eran inversiones, ¿o no muñeca? Porque la cosa ha ido bien".

Para Carmina su vida no ha cambiado mucho tras alcanzar la fama, solo en lo económico: "Me ha cambiado la vida en la parte económica, pero sigo haciendo la vida de siempre, hago lo mismo, me tomo el café con mis amigas", ha confesado.