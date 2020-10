25 oct 2020

Tiene apenas 26 años, pero también con las cosas muy claras y una mente activa que le lleva a embarcarse en mil y un proyectos. Duarte Falcó, el menor de los hijos del marqués de Griñón, nacido de su unión con Fátima de la Cierva, no se prodiga en actos sociales, no es demasiado amigo de las entrevistas, pero no pone ni una sola pega a la hora de charlar cuando le preguntan por alguno de sus proyectos.

"No me gusta nada conceder entrevistas para hablar de mi vida personal, pero todo lo que sea hablar de mis proyectos artísticos o personales, no me importa que tengan visibilidad mediática", nos asegura.

En esta ocasión, nos ponemos en contacto con él para hablar de su recién descubierta faceta artística, porque el joven ha inaugurado estos días la que será su primera exposición como pintor. Lo ha hecho en Madrid y de la mano de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que sirve de anfitriona para una propuesta en la que el 10% de los beneficios irán a parar a RedTDAH,una fundación de la que Duarte forma parte y que se dedica a investigar y asesorar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), con el que el propio Duarte convive.

La exposición, que comenzó el pasado martes, no ha tenido una fiesta de inauguración "a causa del coronavirus", nos cuenta el joven que, por desgracia, esa misma jornada se enfrentaba a un nuevo golpe del destino. Su tío Fernando Falcó, marqués de Cubas, había fallecido, tan solo siete meses después de que lo hiciera su padre, Carlos Falcó.

Una de las obras de Duarte Falcó creadas bajo el sello The abstract Concept. pinit

Pese a lo aciago de los tiempos, esperan que la acogida de la exposición sea buena. Así, entre el 20 y el 30 de octubre la tienda de Ágatha en la madrileña calle de Serrano mostrará algunas de sus pinturas, en las que no encontrarán, sin embargo, su nombre. "No pinto como Duarte Falcó, sino como By Abstract concept", nos cuenta. Un nombre que viene porque "mi mente, como hiperactivo, es muy abstracta" asevera. Dice también que la pintura no es su única pasión.

"Siempre me ha gustado mucho la fotografía. Estoy haciendo un curso, y me dio por pintar", nos explica sobre el origen de este proyecto. "Pintura más tradicional no sabría hacer, pero la abstracta me gusta y no se me da mal", reflexiona, "y a nivel terapéutico, para mi cabeza, que está siempre a mil por hora, ayuda a calmar los pensamientos y estar más en paz".

«Los dibujos son muy coloridos porque ágatha ruiz de la prada es puro color», dice Duarte

Esta primera exposición la componen una veintena de obras que están a la venta por un precio de unos 50 euros. Como él mismo nos explica "son dibujos muy coloridos porque Agatha es puro color. He intentado que sean figuras que muestren emociones positivas, sobre todo ahora, en época de pandemia, que necesitamos un poco de alegría».

A medida que se vayan vendiendo sus obras su idea es ir reponiéndolas, y desde luego, dibujos no le faltan. "Tengo como 300 en casa. Lo que pasa es que voy cribando. Ahora pinto todos los días, a todas horas, entre el curso de fotografía y pintura, estoy a tope".

Todo eso lo compagina con su actividad al frente de RedTDAH, con la que lleva un par de años, y sigue en la Fundación +Vida, una organización provida nacida en 2013 de la que es vicepresidente.

Asegura que lleva solo "unos cinco meses pintando" y que aún no le ha dado por otras vertientes. No sigue la vena gastronómica que tan bien le ha ido a la familia, incluida la más mediática de los hermanos, Tamara. Y asegura que, aunque le gusta, la música no es lo suyo. "No tengo talento para crear música, aunque ¿quién sabe? tampoco hubiera pensado jamás que iba a pintar y mira, ahora estoy pintando", dice. Seguro que el futuro vuelve a sorprendernos.