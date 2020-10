25 oct 2020

Compartir en google plus

Era Ezequiel Garay el que días atrás comunicaba a través de la cuenta de Instagram de su mujer que Tamara Gorro había sido intervenida quirúrgicamente de urgencia y, sin entrar en más detalles, escribía que Tamara se encontraba bien y necesitaba reposo.

Coincidiendo con que se encuentra ligeramente mejor, la 'influencer' ha decidido reaparecer en Instagram y contar así a la 'familia virtual' lo ocurrido. Sentada en la cama de su dormitorio y en pijama, Tamara ha explicado el motivo que le llevó a visitar urgencias el día del cumpleaños de su hija: "Hace un mes y medio tuve unos fortísimos dolores y fui al médico. Vio que había una pelotita que no debía estar ahí pero que podía irse con la menstruación. Pero esa menstruación nunca llegó" y los dolores siguieron.

"El miércoles me encontraba mal y fui al médico. Vio que esa pelotita había crecido y el ovario estaba 'secuestrado'. Tuvieron que limpiar muchas adherencias y colocar el ovario. Me dejaron muy limpita y me quitaron un quiste y tienen que analizarlo", ha seguido contando.

También ha confesado mostrarse positiva ante los resultados de los análisis: "No tengo miedo pero sí nervios. Esos resultados van a estar perfectos y si no, pues para delante".