26 oct 2020

David Bisbal es de esos hombres que despierta interés entre un nutrido número de fans a lo largo y ancho del mundo. Lo sabe. Por eso, cuando tiene algo importante que decir, lo hace. Siempre sin cruzar ciertas líneas que confrontarían con su privacidad. Quizás por eso, por intentar preservar lo que pasa de puertas para dentro de su casa siempre que él no quiera, usa Instagram para ello. No recurre a la exclusivas.

Lo hizo para anunciar su compromiso de boda, lanzar las imágenes de esa boda, los dos embarazados de su mujer, el nacimiento de Mateo y, ahora, el de Bianca. Sí, la niña ya está aquí. Ha llegado al mundo este fin de semana y, como en ocasiones anteriores, el cantante almeriense ha querido presentar a quien ya es la menor de sus tres hijos.

Con dos fotos. Una con la madre de la niña, Rosanna Zanetti en brazos y tan solo desvelando el nombre de la pequeña al lado. Otra en la que ya aparece él también en esa habitación de hospital y junto a la que se puede leer: "Estamos muy felices y emocionados con nuestra pequeña. Tanto Rosanna como nuestra pequeña Bianca están muy bien. ¡Gracias a todos por el cariño! Os queremos".

Ella, por su parte, aún no ha mostrado a esa niña que tanta alegría va a darles en este 2020 de la pandemia en el que cualquier detalle positivo se magnifica, pero sí quiso, pocas horas antes de dar a luz, realizar una reflexión sobre la maternidad y cómo, en ocasiones, algunas madres se ven prejuzgadas por otras mujeres.

"Es increíble ver lo fácil que resulta para algunas personas criticar, cuestionar, enjuiciar o menospreciar a otras que ni conocen (sobre todo en RRSS). Creo que esto ocurre cuando estas personas intentan validar su vida, su persona y circunstancias comparándose con otras, y por supuesto comparándose con una perspectiva de superioridad y ego. Es algo que a veces me cuesta asimilar ya que soy de las piensa que si no tienes nada bonito, bueno o constructivo que decir mejor no decir nada. ¡Vive y deja vivir!", comienza la venezolana, que de esto, de estar en el punto de mira, sabe bastante desde que empezó a salir con Bisbal.

"Nadie conoce las circunstancias de los demás, cada uno libra sus propias batallas y está haciendo todo lo mejor que puede con lo que tiene, así que... Como mamá: si decides tener parto natural o por cesárea, dar pecho o fórmula, cuidar a tu hijo u optar por ayuda, dejar de trabajar o seguir trabajando, familia numerosa o madre soltera... SÉ LA MADRE QUE QUIERAS SER, PERO NO LA MAMÁ QUE CRITICA A OTRA MAMÁ", ruega a quien esté delante de este texto.

"Como mujer: si quieres casarte o no, tener hijos o no, si quieres maquillarte, no depilarte, operarte, sentirte cómoda en tu piel o por el contrario ser una mujer hecha a sí misma... SÉ LA MUJER QUE QUIERES SER, PERO NO LA MUJER QUE CRITICA A OTRA", incide en la importancia de no meterse en las decisiones de otras mujeres y antes de rematar: "Como persona: siéntete orgulloso de lo que estás haciendo con tu vida, porque si estás poniendo tus energías sobre otros algo no estás haciendo bien... SÉ LA PERSONA QUE QUIERES SER, PERO NO SEAS LA PERSONA QUE CRITICA A OTRA PERSONA".