27 oct 2020

¿Se imaginaba Kiko Rivera el revuelo que se iba a montar al sentarse en el 'Deluxe' y hablar de su depresión? Obvio que es consciente de que todo lo que sale de su boca se convierte en noticia, pero lo que seguro que no espera era esa llamada de su madre, Isabel Pantoja, en directo molesta porque se estaba enterando de esa dolencia al mismo tiempo que la audiencia de Telecinco. Y se ha armado un pollo familiar 'made in' Cantora (de los de fuera de los fogones).

En medio de este nuevo cisma en el seno del clan Pantoja, la prensa del corazón se ha lanzado al análisis y la especulación, y el 'DJ' ha llegado un punto que no ha podido más. Quien se ha convertido en su blanco ha sido nada menos que Joaquín Prat, que se ha llevado un 'story' dedicado (no precisamente con una rúbrica debajo de un 'con cariño para mi amigo').

A pesar de que Irene Rosales ya había dejado claro el domingo que su suegra no les ha prestado dinero, el tema económico, la valoración que de este hacía el presentador, es lo que provocaba el estallido de Kiko. Porque Joaquín, hablando de las deudas a las que este no habría hecho frente, pronunciaba: "De verdad, es no pago a Hacienda, no pago la comunidad de mi piso de San Sebastián de los Reyes, no pago las multas del coche… En fin, en esta vida uno no se puede conducir así".

"Y digo yo... ¿qué cojones sabrá Joaquín Prat de mi vida?", era la frase que le bastaba para dejar claro que no le hace ninguna gracia que se hable tan alegremente, y sin pruebas documentales, de lo que debe o deja de deber. Sobre todo, después de haber terminado con sus obligaciones con Hacienda gracias al dinero que él y su mujer se embolsaron durante su paso por 'GH Dúo'.

Así se dirigía al presentador en sus redes. pinit

"Para decir verdad hoy he tenido un día bastante bueno. Poco a poco voy estando mejor conversaciones con profesionales y amigos me están haciendo ver esto de otra manera. Ahora tengo más claro que nunca que saldremos de esta. Gracias, os quiero. Vuestros mensajes de apoyo me hacen mucho bien", explicaba posteriormente, dando muestra de que va mejorando y que los comentarios del exterior no están impidiendo que siga con su recuperación.