28 oct 2020

Es cierto que ya tenía su carrera de modelo e 'influencer' encarrillada, pero desde que empezó su relación con Kiko Matamoros, lo cierto es que Marta López Álamo ha experimentado un 'boom' inevitable cuando estás con una persona tan mediática como el colaborador de Mediaset. También lo es que, precisamente ese grupo de medios, te tiente para entrar en alguno de sus innumerables 'realities'. Y lo que es extraño es que una sepa hacer oídos sordos a los cantos de sirena de los cheques que te ponen sobre la mesa.

Ella tiene claro que no quiere vivir ligada a ese mundillo. Es consciente de que despierta interés, pero no tiene la más mínima intención de ponerse en primera línea de fuego. Ya bastantes polémicas le salpican manteniendo un perfil mucho más discreto que el de cualquier mujer que haya sido pareja de Kiko.

En una de esas rondas de preguntas en Instagram a las que ya nos han acostumbrado los famosos, Marta ha confesado que le han ofrecido todo tipo de 'realities', pero que le hecha para atrás que sean en Telecinco, precisamente la cadena que lleva años dando de comer a su pareja. Y que sean 'realities'. Porque hay una experiencia que le gustaría vivir, pero no bajo las condiciones que se realiza ahora.

"El único que me podría plantear sería 'Supervivientes'. "No me gusta que sea de Telecinco, no me gusta que sea un 'reality'... me gusta la experiencia pero no que sea un 'reality'", dice de manera muy clara renegando de esa cadena en la que apenas ha participado en un par de ocasiones y siempre vía telefónica.