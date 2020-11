1 nov 2020

Largo y tendido se ha hablado de la relación de Kiko Matamoros con su novia, Marta López Álamo a quien saca cuatro décadas de diferencia de edad. Pero la última confesión del colaborador televisivo va a traer cola. Kiko ha confesado este sábado en 'Sábado Deluxe' que le haría mucha ilusión volver a ser padre a pesar de tener 64 años.

Todo ha comenzado a partir de que Jorge Cadaval, de Los Morancos, explicase el motivo por el que no había llegado a tener hijos junto a su pareja. Así, los colaboradores, entre ellos el ex de Makoke, han tratado de animarle a hacerlo porque aún está a tiempo. Jorge Javier ha expresado que a ciertas edades ya no es razonable traer a un hijo al mundo y Matamoros ha soltado la bomba.

"La edad no tiene nada que ver. El otro día estuve con mi nieto y estuvimos genial", ha expresado el colaborador. A lo que añadía que le gustaría volver a ser padre, intuímos, que con su actual pareja, de quien ha confesado en más de una ocasión que es la mujer de su vida a pesar de las críticas por la diferencia de edad.

La relación va viento en popa y parece que los planes de futuro se afianzan para ambos. Marta, por su parte, también se encuentra enamorada de Kiko, pero recientemente reconoció en Instagram que los años sí quepodrían llegar a ser un impedimento en su relación, ya que marca un final más temprano para Kiko que para ella. ¿Llegarán a ser padres juntos tal y como planea el colaborador de 'Sálvame'? ¿Podría ser un deseo que cumplir tras sus últimos problemas de salud?