26 ago 2020

Puede que el hecho de que su pareja, Kiko Matamoros, no atraviese el mejor de los momentos con su hija Anita, haya servido para que la pareja del colaborador, Marta López Álamo, se haya decidido a alzar la voz en contra de esta. Porque si todos intuíamos que había tensión entre ellos, la modelo ha concedido unas declaraciones que no ofrecen género de dudas.

Desde México, donde pasan sus vacaciones (a pesar de las reticencias de él a desvelar dónde estaban, finalmente lo han hecho), la pareja ha posado para la revista 'Lecturas' y ella se ha desahogado públicamente. Primero, porque ha visto cómo las redes sociales cargaban contra ella por permitir que Kiko, después de varias entradas y salidas de urgencias, haya volado hasta allí de vacaciones.

Marta se muestra tajante sobre este extremo: "En redes sociales me llaman egoísta por dejar que Kiko se vaya de vacaciones, como si él no fuera mayor para tomar sus decisiones". Eso sí, reconoce que el viaje no le fue sencillo al colaborador de televisión: "A Kiko le dieron el alta el sábado y el domingo por la noche cogimos el avión. El vuelo fue un poco duro, cansado. Él estaba muy débil, no podía mantenerse mucho tiempo en pie, está tomando antibióticos muy fuertes y había estado 20 días tumbado".

Pero vayamos al tema que introducíamos. A esa mala relación con Anita Matamoros. Marta explica que es esta quien la ha emprendido contra ella, y no al revés. Y reconoce que, efectivamente, están en medio de una contienda: "Ana tiene una guerra conmigo, pero no es mutua". Sí, deja claro que ello no tiene problemas, y que de hecho, al principio de su relación con Kiko, todo era normal entre ellas.

"Kiko no ha arremetido contra Ana, lo único que ha hecho es defenderme, quiere educar a su hija bien y no consentir actitudes irrespetuosas", sale, además, en defensa de su novio, con quien no descarta una boda que, detalla, sería de lo más tradicional. ¿Estaría dispuesto Matamoros a darle el 'sí, quiero'?