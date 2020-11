4 nov 2020

Por una vez, ella es agente indirecto en el conflicto de Cantora. Chabelita Pantoja lo está pasando mal, pero porque su hermano, Kiko Rivera, y su madre, Isabel Pantoja, están enzarzados en una guerra que tiene todos los ingredientes para terminar en los juzgados. Porque el artista piensa llegar hasta el fondo de la verdad de la herencia de su padre, y ya ha dado ordena a sus abogados de que revisen el testamento.

La joven se ha pronunciado en 'El programa de Ana Rosa', donde es colaboradora habitual de la tertulia del corazón. "Creo que a mi hermano se le ha ido de las manos cuando llamó a 'Sálvame'. Pero que quede claro que ni me siento identificada ni desde mi casa estoy aplaudiendo por lo que está pasando. Lo mío fueron otras circunstancias. Esto que está pasando es por cosas económicas", empezaba explicando las diferencias con su caso.

"Hablé con ella cuando mi hermano confesó su depresión. Ella estaba destrozada. Me dio mucha pena. La entendí. Mi hermano no fue a televisión a contar esas cosas, pero se lo tenía que haber contado antes a mi madre", trataba de ejercer de mediadora, de poner algo de cordura en medio de una guerra encarnizada que parece no tener freno y que ha provocado que ella se encuentre en medio.

"Voy casi todas las semanas a ver a mi madre y cuando pasó esto le dije que me iba a acercar pero ella me dijo que estaba mal y que tenía que pensar las cosas. Muy mal tiene que estar cuando no quiere hablar de ello. No duerme, no descansa porque está cuidando a mi abuela", continuaba antes de reconocer que hay "algo que se nos escapa" para no poder entender qué es lo que ha pasado para que esa relación entre Isabel y Kiko, que parecía indestructible, haya saltado por los aires.