La noticia la ofreció, en exclusiva, la revista 'Hoy Corazón' hace una semana: Chabelita Pantoja se había presentado a las pruebas de acceso a la universidad y, en el caso de superarlas, se planteaba matricularse en Filología Inglesa o Derecho. Ayer, era en 'Lecturas' donde ella misma confirmaba que había aprobado y que, finalmente, se había decantado por la segunda de las opciones (así será su vida universitaria).

Es más, la joven explicaba por qué se va a matricular en esa carrera y no en otra. Un motivo que le causaba a su madre una enorme emoción. Porque, esa razón, tiene mucho que ver con ella. Y con cómo se manejó su caso cuando tuvo que cumplir condena por ese blanqueo de capitales.

"Estudiaré abogacía para defender el honor de mi familia", así de tajante lo manifiesta en las páginas de la mencionada publicación. Con ella, la primera Pantoja en cursar estudios univeritarios, lista para ejercer, su familia ya no tendrá que tener miedo a una defensa que, en su opinión, fue blanda y poco justa.

Tras esta entrevista, Chabelita lanzaba unos tuits, encantada del camino que se le abre delante de sus ojos y poniendo en valor el apoyo de las dos personas con las que convive: "Empiezo una nueva etapa. Esa que tenía pendiente conmigo misma. Me he pasado la vida viviéndola como he querido, marcando mis propios tiempos y disfrutando de cada segundo".

"Y no sé cuantos momentos de nervios y de incertidumbre me causará pero de lo que estoy segura es que tengo todas las ganas del mundo. Gracias a mi Alberto y a Asraf por ponerme todo tan fácil y por ser tan generosos conmigo", se puede leer en el segundo y tercero de esos mensajes.

