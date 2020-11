4 nov 2020

"Muy ilusionada". Así es como se encuentra Yola Berrocal después de que Sergio Ayala, expolítico y expareja de Ivonne Reyes, haya entrado en su vida. Esas dos palabras las recoge la revista 'Semana' tras haberse puesto en contacto con ella para confirmar lo que muestran las fotos que la misma publicación ha sacado a la luz este miércoles.

En las imágenes se puede ver a Yola y Sergio, por las calles de la localidad malagueña de Marbella, muy acaramelados y con actitudes que no dejan duda a que están comenzando una relación sentimental que les convierte en una de las parejas sorpresa de esta recta final de 2020.

Ayala, que fue concejal de Medina del Campo (Valladolid) por el PP, mantuvo un romance de siete meses con Ivonne. Se conocieron en la casa de 'GH VIP' y surgió una chispa que se rompió antes de que pudieran celebrar su aniversario. La venezolana se limitó a usar una frase hecha para explicar ese punto y final: "Se nos rompió el amor de tato usarlo".

Él fue algo más explícito sobre los roces que les habían llevado a dejar de ser pareja: "Esto no es un juego. No se pueden jugar con los sentimientos de las persona. Mi corazón está un poco roto, pero son cosas que pasan… He estado 8 días incomunicado, pero las cosas no terminan tan bien cuando bloqueas a una persona en redes sociales".

¿Será Yola la mujer que estaba esperando?