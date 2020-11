6 nov 2020

Se ha cansado. Irene Rosales está harta de que se la señale como culpable de esa guerra abierta entre Kiko Rivera, su marido, y la madre de este, Isabel Pantoja. Porque, a tenor de todo lo que conocemos por esas piezas que han ido saliendo estos días alrededor de la entrevista que el DJ concedía a Mila Ximénez para la revista 'Lecturas', la sevillana no ha hecho sino tratar de calmar las aguas.

Este miércoles era preguntada, captada por las cámaras de los reporteros, por esa entrevista. Reconocía haber tenido "épocas mejores" y dejaba claro que, si hablaba, lo haría en 'Viva la vida', espacio en el que colabora y que le da de comer: "Tenéis que comprender que yo trabajo en otro programa y es normal si hablo lo tendré que hacer allí. No me voy a meter en nada. No voy a entrar".

Pero la presión ha sido tanta, que no ha podido aguantar hasta el fin de semana. La modelo ha dado un puñetazo encima de la mesa. Lo ha hecho con un mensaje en Twitter muy contundente. Unas palabras muy duras con las que pretende que se le dé paz y que se deje de insinuar que ha malmetido entre madre e hijo, cuando siempre se ha visto que su relación con Pantoja era más que buena.

"Estoy un poco cansada de que me echen las culpas a mí de algo que no tengo nada que ver y de que me nombren a mi padre, que es una persona anónima y está enfermo y a mi madre que ya no está aquí con nosotros", se puede leer en su perfil. Un mensaje que va a traer cola y que no hace sino poner a Irene bajo la lupa de la opinión pública.