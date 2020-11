8 nov 2020

En un año diferente, marcado por la pandemia, Ferrero Rocher ha vuelto a avivar la llama de la ilusión bajo el lema 'Juntos brillamos más', eligiendo e iluminando el mejor pueblo anfitrión de España. Con Jesús Vázquez como embajador por sexto año consecutivo, el presentador ha asegurado que intentará mantener el espíritu de la Navidad alto "me planteo hasta decorar mi casa aunque no vaya a tener muchas visitas por no sumirnos todos en la desesperanza y la tristeza. Pondré el árbol y no sé si lo podré hacer en familia o cuántos podremos estar juntos, lo sabremos conforme se acerquen las fechas. Algo se me ocurrirá para que no sea tan frío como vernos por Zoom, poner distintas tabletas para vernos...".

En esta iniciativa de Ferrero, cuatro son los municipios que compiten: Astorga (León), Caudete (Albacete), Jimena de la Frontera (Cádiz) y Manzanares el Real (Madrid). EPero, a excepción de años anteriores, cada pueblo contará con un embajador que les acompañará en esta andadura. "He tenido la suerte de ser pregonero en Astorga y estoy feliz de volver a ser elegido, esta vez para hacer brillar Astorga en Navidad", afirmó Dani Martínez de su pueblo natal.

La presentadora gaditana Toñi Moreno está dispuesta a hacer brillar Jimena de la Frontera. "Es un paraíso. La reserva natural de alcornocales, el carácter de sus vecinos, su proximidad al mar... Jimena de la Frontera me fascina", declaró en la presentación.

Mientras que Christian Gálvez será el encargado de apoyar Manzanares del Real, "su patrimonio artístico y natural, su pasión por las tradiciones y su pasado de cine. Ojalá Manzanares el Real vuelva a brillar como en su época dorada", y el actor Pablo Chiapella defenderá a los vecinos de Caudete: "Caudete tiene la historia impregnada en sus calles y sus vecinos son los mejores anfitriones que se puede desear".

Será el 14 de diciembre cuando se haga público el nombre del ganador y el sábado 19 de diciembre, 'en prime' time a través de Sálvame Deluxe (Telecinco), los espectadores podrán disfrutar de la iluminación del 'mejor pueblo' de España.