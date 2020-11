9 nov 2020 sara corral

La familia Pantoja ha dado desde siempre mucho de lo que hablar. Acostumbrados a estar en el punto de mira por las diversas polémicas que han rodeado a su familia, Isabel Pantoja y sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, se han proclamado como una de las familias más conflictivas del mundo de la televisión. Aunque ahora todo parecía ir mucho mejor, la apertura de una vieja herida, el testamento de Paquirri, ha hecho que la familia vuelva a fragmentarse protagonizando fuertes peleas en la televisión. Y anoche, lo que más sorprendió a todos, fue ver a los dos hermanos más unidos que nunca.

Justo ayer Isa Pantoja cumplía años mientras se encontraba dentro de 'La casa fuerte' concursando con su prometido, Asraf Beno, momento ideal que su hermano, Kiko Rivera, utilizo para poner a la joven al día sobre la gran guerra con su madre. "Se me partió el alma al verte así. No quiero verte llorar, quiero verte disfrutar con mi cuñado, no pienses en nada del exterior. Disfruta tu momento que te lo mereces", comenzó diciéndole el DJ.

Emocionado y dolido, Kiko se sinceraba con su hermana diciéndole: "Estoy hecho polvo, la vida sigue. No se puede decir el yo nunca, sé que es difícil que esto coja buen camino pero nada es imposible". A lo que añadía: "Tengo que luchar, ya no por la herencia, no quiero que me hayan metido en un marrón sin saberlo. Ya tengo mi familia".

Isa, muy afectada por no poder mediar en esta guerra ya que está concursando, le preguntaba: "¿Tan complicado está?", a lo que él respondía: "Es tan sencillo como que mamá marque un teléfono. Se ha dado la vuelta al tablero, ahora estoy yo donde estabas tú, pero hay que poner cada uno de su parte. Si no es imposible que la cosa se solucione".