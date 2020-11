10 nov 2020

Samantha Vallejo-Nágera nació en Madrid, el 27 de octubre de 1969. Es chef, presentadora de televisión y empresaria. Estudió en el Liceo Francés. Hizo Paisajismo. Inició sus actividades culinarias estudiando y trabajando con Carlos Horcher. Se matriculó en la Escuela de Cocina de Paul Bocuse. Hizo las prácticas con Arzak, en San Sebastián. Se trasladó a vivir a Londres y Nueva York, ciudad donde Samantha hacía paellas a domicilio y se desplazaba en patinete. Desde 2013, forma parte del jurado de MasterChef (La 1), programa que acaba de recibir el Premio Ondas 2020 en su categoría de entretenimiento. Además es autora de varios libros: ¿Cenamos en casa?, La cocina de Samantha Vallejo-Nágera, Quedar bien sin complicarte la vida, y Samantha y Roscón… Uno de sus últimos proyectos, la apertura en Pedraza, (Segovia), de Casa Taberna.

Hoy Corazón Es usted incombustible, pero ha hecho un receso en su vida para hablarme de sus caballos, su gato y su perro.

Samantha Vallejo-Nágera Me encantan los animales. Tengo dos caballos: Caviar, que tiene 15 años, es un pura sangre español, y Chipirón, que es nuevo en la familia. En la casa vive desde hace cinco años Chef, mi gato. Y luego está Pi, se lo regalamos a mi madre hace ocho años. Es un labrador, blanco tranquilo y él vive en Pedraza.

H.C. Samantha, ¿desde cuándo practica la equitación?

S.V.N. A mí lo que me gusta es dar paseos a caballo por el campo. Pero un día vi montando cerca de Pedraza a un caballista y más gente, me acerqué y me dijo que me pasara por el picadero. Me enseñó a Caviar, que estaba en venta. Nunca pensé en tener un caballo, pero de pronto sentí que tenía que probar. No lo dudé y lo compré. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Hace tres años que lo tengo. Monto todos los fines de semana. Lo paso genial, y me da la vida. Nunca seré una gran amazona, pero disfruto mucho montando.

H.C. Chipirón, ¿es el último en llegar a la familia?

S.V.N. Lo hemos comprado porque a mi hijo pequeño también le gusta montar. No te puedo contar muchas cosas sobre él porque solo lleva un par de meses con nosotros. Pero los dos caballos tienen muy buen carácter.

H.C. Chef, el gato, es muy conocido, ¿no es así?

S.V.N. (Sonríe) Le encontramos en la calle, vive con nosotros en Madrid y se ha convertido en un señorito. Tiene su propia cuenta en Instagram —@chefmasterka—. Es un posturitas, siempre está posando. Al principio, es un poco antipático, pero cuando coge confianza, se le pasa.

Chef, el gato de Samantha, es muy popular en las redes sociales. pinit

H.C. ¿Ha pensado en aumentar la familia?

S.V.N. Me gustaría que Jordi Cruz cruzase a su gata y me regalase a una de sus hijas. En la familia siempre hemos tenido perros labradores, aunque estoy pensando en tener alguno pequeño. Siempre me han parecido una cursilada los chihuahua, pero ahora pienso que son muy divertidos, me encantan. Soy una loca de los animales. No me asustan las serpientes… Me gusta la naturaleza en general.

H.C. En la actualidad se emite la 5ª edición de MasterChef Celebrity, que arrasa en TVE. ¿Cómo está siendo, en unos momentos tan difíciles como los que vivimos?

S.V.N. Seguimos todas las órdenes de sanidad. Me lo estoy pasando muy bien, son muchas horas juntos y mis compañeros del talent son mi familia.

H.C. Mantenerse durante tanto tiempo en primera línea en televisión no es fácil. ¿Cuál es el secreto que esconde MasterChef?

S.V.N. El programa es lo que es. La gente nos quiere, hablamos de nuestra profesión, que amamos, tenemos buena audiencia. Es un orgullo estar y siempre daré las gracias a la productora Macarena Rey y a mis compañeros —Pepe Rodríguez y Jordi Cruz— por aguantarme todos los días esperemos que siga muchos años.

H.C. Usted, que es tan amante del campo donde pasa tanto tiempo, ¿qué cree que se puede hacer por la España vaciada?

S.V.N. Que la gente vuelva al campo. Si pueden, que se compren una casa: tener un sitio de desahogo fuera de la ciudad, es crucial. Para mí lo ha sido, yo voy todos los fines de semana. No lo cambio por nada.

H.C. Gestiona dos fincas para bodas: una en Pedraza, Natura, y otra en Guadalajara, Dehesa Valbueno. ¿Cómo les está afectando la pandemia?

S.V.N. Estoy muy positiva y todos los novios que estén pensando en casarse que me llamen 'Cásate conmigo'.

H.C. ¿Cuáles son sus preferencias culinarias?

S.V.N. Me gusta comer sano, verduras, pescado, yogures, quesos light... eres lo que comes y comer sano para mí es primordial. Te sientes mejor. Pero cuando voy a un restaurante me pongo morada y lo disfruto un montón. Y al día siguiente, me cuido más.

H.C. ¿En España se valora la buena mesa?

S.V.N. Al español le gusta la buena comida, es de pico fino. Si hay un sitio donde se come bien, siempre está lleno. Aprovecho esta ocasión para saludar a todos mis compañeros de hostelería para darles ánimo: hay que pensar que esto se va a acabar pronto.