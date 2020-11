11 nov 2020

Cuando Kiko Rivera e Irene Rosales entraron en la casa de 'GH Dúo', no negaron que lo hacían por un motivo exclusivamente económico. El DJ debía una suma más que considerable a Hacienda y su mujer, que hasta la fecha se había mantenido en un plano muy discreto, daba el paso al frente para ayudar a saldar esa deuda y poder llevar una vida más desahogada.

En 2019, tras aquel 'reality', él mismo celebraba que había cumplido con sus obligaciones con las arcas del Estado. Algo que repetía no hace mucho, cuando revelaba que vivía con una pensión mínima y que las cosas en su casa no estaban muy boyantes. Sin embargo, podría no ser del todo cierto.

Al menos, eso es lo que se puede leer este miércoles en la revista 'Semana', donde se asegura que el hijo de Isabel Pantoja debe 46.000 euros al Fisco. Una cantidad que se le habría reclamado tras esas declaraciones explosivas en la revista 'Lecturas' hace una semana con las que habría percibido algo de liquidez. Porque, a nadie le cabe duda a estas alturas que el lío que hay montado en Cantora se debe a cuestiones que tienen más que ver con lo material que con lo emocional.

En medio de este escenario, a nadie se le escapa que la venta de la finca, de la que a él le corresponde algo menos del 50%, sería un alivio para el artista. Tampoco es ningún secreto que la tonadillera no está dispuesta a deshacerse de una propiedad que es para ella mucho más que un puñado de ladrillos. A lo que se añaden las cargas de la hipoteca que pesan sobre la misma, lo que complicaría aún más una transacción para sacarla a la venta.

Kiko ha reconocido en más de una entrevista que ha tomado decisiones desacertadas en el terreno económico y que ese estilo de vida que ha dejado atrás, gracias en buena parte a la entrada en la misma de Irene, le ha costado estar en una situación en la que sus cuentas se han visto resentidas. Y esa herencia que ahora reclama de su padre, podría ser un bálsamo.