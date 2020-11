13 nov 2020

Compartir en google plus

Han pasado seis años desde que Frank Cuesta, desesperado, pedía ayuda por todos los medios para la madre de sus hijos, Yuyee. Su exmujer había sido encerrada en una cárcel de Tailandia tras encontrarse en posesión de una pequeña cantidad de cocaína, 0,005 gramos. Una prisión en la que las condiciones distaban mucho que las que podamos tener en España y que preocupaba a este sobremanera.

Ahora, él mismo ha confirmado la buena noticia para toda la familia de que Yuyee ha sido puesta en libertad. Y eso que la condena que pesaba sobre ella, después de ese registro en el aeropuerto de Bangkok en el año 2012, era de quince años (entró en prisión dos años después de ese cacheo en el que se encontró la droga).

Si bien es cierto que ya no estaban juntos, el aventurero no ha dejado ni un solo momento desamparada a Yuyee. Amén de los mensajes que se ha encargado de difundir y de las peticiones que ha hecho llegar a todas las instancias posibles para intentar que saliera, no ha dudado ni un momento en hacer viajes periódicos a Tailandia para visitarla.

Él mismo contó en 'El Hormiguero' cómo, durante su estancia allí para intentar hacer menos dura la estancia en la cárcel de quien fuera su pareja, se hacía 100 kilómetros diarios para poder llevarle dinero y comida. Un detalle que nos ayudaba a hacernos una idea de cómo son las condiciones en las que ha vivido ese encierro de seis años.

Poco después de que fuera detenida para ponerla tras las rejas, Cuesta explicaba en su Facebook el engaño al que fueron sometidos y cómo empezó esa pesadilla que hoy ha terminado: "Se nos dijo a los dos (yo llegué pasada una hora), que si se declaraba culpable, como era una cantidad ínfima, pagaba 200 euros y nos iríamos para casa". Ahora, como él mismo ha reconocido, lo importante es que ya está con sus hijos.