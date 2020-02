3 feb 2020

Compartir en google plus

No duró mucho en las redes sociales, porque los usuarios lo debieron denunciar e Instagram acabó por retirarlo. Frank Cuesta mostraba hace unos días. "Para ver el vídeo porno que he grabado hoy... Ir a 'frankcuestacanalyoutube'", se podía leer junto a una imagen en la que aparecía desnudo de espaldas.

Una vez en YouTube, el vídeo colgado bajo el titular de 'Grabando pelis porno', se podían ver a diferentes especies animales apareándose, pero la plataforma consideró que se "infringía la política de YouTube sobre spam, prácticas engañosas y estafas". Así que, el vídeo fue retirado...

Y él, ha estallado. Porque no parece que ese vídeo en YouTube fuese lo único que le han retirado. "Nada es casualidad... Me despierto (6 am aquí) para ver que tengo reportados seis vídeos de YouTube, seis vídeos de Instagram y varios post de Facebook... NADA ES CASUALIDAD... De todas formas, somos unos hipócritas y otros somos libres", son las palabras que se leen en la imagen que ha compartido.

Polémico y reivindicativo, estaba claro que, por mucho YouTube que se le ponga por medio, no se iba a quedar callado ante esta especie de censura y privación de sus libertades en las redes sociales.