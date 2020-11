13 nov 2020

La entrevista de Kiko Rivera en la revista 'Lecturas' ha dado una cuota importante de protagonismo a Mila Ximénez, la mujer que le hizo las preguntas. Una semana después, era ella misma quien copaba la portada de esa publicación, mostrando su nueva casa y anunciando que el tratamiento contra su cáncer de pulmón ha funcionado.

Pero, además, ha tocado otros temas. Como su papel, en estos momentos, en 'Sálvame'. Porque no se encuentra a gusto. Al menos, no como en otras etapas en las que se la veía como pez en el agua. Ella misma ha explicado en esa revista que no está atravesando un buen momento con sus compañeros de trabajo, porque ella no se encuentra arropada.

"Me siento más sola que nunca con la gente del trabajo", es la contudente frase con la que explica ese sentimiento de soledad que está experimentando y antes de sentenciar que "esto no me compensa". ¿Está abriendo las puertas a una salida, al menos temporal (como ya ha hecho otras veces), para poder regresar de una manera más cómoda y segura? No lo sabemos.

Los llantos por chorradas me rompen la cabeza"

Lo que sí ha expresado es que se cabrea con ella misma, porque no quiere que sus compañeros la traten como una enferma, pero que se da cuenta de que lo está. Y es eso lo que le provoca una frustración que no es capaz de terminar de domar. "Si yo lo que tengo que hacer es dar un paso atrás y dejar que los demás se lo curren. Los llantos por chorradas me rompen la cabeza", reflexiona.

Tampoco se corta a la hora de manifestar que está aprendiendo a darle a las cosas que pasan en ese plató la importancia que tienen: "Estoy superando un cáncer y están todos ahí peleándose por una bobada". Una conclusión más que interesante y que ejemplifica, a las mil maravillas, cómo está en estos momentos Mila, que siempre ha sido batalladora y un esandarte de las tardes de Telecinco desde que arrancara 'Sálvame'.