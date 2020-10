9 oct 2020

La entrevista de María Teresa Campos en 'Sábado Deluxe' está trayendo más consecuencias de las esperadas. No solo Jorge Javier Vázquez, muy molesto con la actitud que esta tuvo con él, porque se sintió "maltratado" por ella, ha roto lazos con esta y con su familia. Parece que con Mila Ximénez las cosas tampoco van a ser como antes desde este momento.

Mila le dedicaba una entrada en su blog de la revista 'Lecturas'. En la misma, además de indicar el cariño que le tiene a la veterana presentadora, analizaba cuándo consideraba ella que la figura de María Teresa, a nivel mediático, se había empezado a desinflar: "El gran declive de Teresa empieza cuando Edmundo se va de esa casa. Se debilita, se convierte en otra persona, entra en un bucle personal y profesional que no quiere oír nada".

Unas palabras que no deben haber sentado bien a la matriarca de las Campos. Ximénez leía ayer, ante la audiencia de 'Sálvame', el mensaje que le había enviado poco después de la publicación de esa reflexión. "Teresa, me has mandado un mensaje hoy que no entiendo si es con sorna o es con cariño. Yo estoy bien", introducía antes de desvelar el contenido: "Gracias querida, espero que te encuentres bien".

Imagino que me está mandado a la mierda"

Mila se siente desconcertada por las palabras de Campos, porque, conociéndola como la conoce, solo puede hacer una lectura de ese 'querida' que no le ha gustado nada: "Lo de querida la conozco y va con sorna y hace tiempo que no me pregunta si me encuentro bien, con lo cual me imagino que me está mandado a la mierda. Pero bueno, la entiendo perfectamente".

"No le he contestado. No sé si va con segundas. No es la primera vez que juega con ciertas cosas. Pero no te preocupes. Yo me encuentro bien. Como dicen los soldados yo me encuentro bien gracias a Dios", se dirigía a ella mirando a cámara y dejándole muy claro que le duele que no se haya preocupado por su estado de salud, en medio del tratamiento contra el cáncer de pulmón.

Además, no se cortaba a la hora de sacar una conclusión final sobre la entrevista de María Teresa de hace una semana: "Vino a decirle a Edmundo aquí estoy esperándote en el lugar de siempre y cuando quieras aquí estoy. Teresa ha entrado en un bucle con Bigote Arrocet que no pensó en las consecuencias de venir al programa y de lo que le iban a preguntar. Ella estaba en lo suyo y cometió el error de hacer esa entrevista".