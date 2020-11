16 nov 2020

En ocasiones han tenido roces en el plató de 'Sálvame'. El humor y la ironía de Paz Padilla no siempre han caído bien a un Kiko Matamoros que no ha dudado en decirle las cosas a medida que le han sentado mal. Pero eso no significa que entre ellos haya mal rollo. Ni mucho menos. Ya hemos analizado en otras ocasiones cómo lo que pasa delante de las cámaras no tiene por qué ser reflejo de lo que sucede detrás de ellas entre los colaboradores de 'Sálvame'.

Este fin de semana ha quedado de manifiesto una vez más. Ayer Paz era entrevistada, por videollamada, por Emma García en 'Viva la vida' con motivo del estreno en Telecinco de la nueva temporada de 'La que se avecina', serie en la que forma parte del reparto. Y era en ese contexto en el que se vivía uno de los momentos más emotivos del programa.

Kiko, colaborador de este espacio de fin de semana, no dudaba en dedicarle unas palabras conmovedoras a su compañera. "Es muy buena persona y buena gente, hay que conocerte y te ganas a todo el mundo", era ese mensaje que hacía que a la gaditana se le resbalaran unas tímidas lágrimas antes de explicar cómo su relación, a pesar de que empezó con cierta distancia, es más que buena.

"Kiko era muy distante conmigo, nunca se había acercado y me costaba mucho llegar a él. Sabía que él tenía una imagen de mí equivocada", explicaba antes de añadir que las cosas han cambiado mucho entre ellos desde que comenzaron a trabajar juntos: "Sé que él me quiere y yo le quiero mucho a él".

Desde que el pasado verano falleciera el marido de Padilla, Antonio Juan Vidal, todos sus compañeros se han volcado con ella. Ha sentido el cariño que le tienen y que se ha ganado por propio derecho durante todos estos años que ejerce de presentadora de 'Sálvame'.