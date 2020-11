16 nov 2020

Benidorm e Isabel Coixet pueden parecer términos opuestos. Lo eran hasta hace diez años, cuando la directora visitó la ciudad para hacer un documental sobre desastres urbanísticos. Pero se encontró algo demasiado atractivo. En su última película, ‘Nieva en Benidorm’, la retrata con su también atractiva mirada. En el Benidorm coixetiano conviven Sylvia Plath, que pasó allí su luna de miel en 1956, y las toallas de cisne. Ha tratado a Benidorm con tanto cariño que una quiere irse a vivir. Es una historia de amor sin ñoñerías. Peter (Timothy Spall), que vive en Manchester y se queda sin trabajo, va a visitar a su hermano a la ciudad española, donde descubre a Alex (Sarita Choudhury), que baila en el local de su hermano. Acabas enamorada de Benidorm, de Alex y, sobre todo, de Peter.

Llega Margaret Thatcher

Una imagen de 'The Crown'. pinit

Isabel II y Margaret Thatcher se llevaban seis meses. Olivia Colman y Gillian Anderson se llevan seis años. 46 Colman y 52 Anderson. La cuarta temporada de ‘The Crown’ (Netflix) llega con la gran incorporación de la primera ministra británica (vale, también de Lady Di). Gillian Anderson está extraordinaria, aunque la voz le salga mejor a Meryl Streep. El enfrentamiento entre la reina y la premier es uno de los grandes temas de esta temporada (atención al capítulo cuarto, ‘El test de Balmoral’). Se nos hará corta porque ‘The Crown’ es una de las más grandes y entretenidas series de la actualidad. Y claro que es ficción, no nos olvidemos. Hay que aprovechar a Colman, que en la quinta ya estará Imelda Stauton de reina.

Cartas de amor y dolor

La portada del libro. pinit

A la estupenda Biblioteca Elena Fortún de la editorial Renacimiento se acaban de añadir las cartas de la autora de ‘Celia’ a la profesora y teóloga argentina Inés Field. Dos tomos, ‘Sabes quien soy’ (cartas entre diciembre de 1948 y mayo de 1950) y ‘Mujer doliente’ (mayo de 1950- Navidad de 1951) en edición de la especialista Nuria Capdevila-Argüelles. Un epistolario de amor, amistad, enfermedad, exilio, ausencia, suicidio (el del marido) y maltrato (el del hijo de Fortún a su madre). También cuenta si le sacan unas muelas, las misas a las que ha ido, la gente a la que no soporta, los viajes en barco o una visita a Carmen Laforet (sus ojos “me miraban con un no sé qué de adoración que me conmueve, aunque no lo comprendo”). La autora de la luminosa Celia tuvo una vida terrible, sobre todo en la segunda parte. Cartas en su mayor parte enternecedoras por el amor que Fortún siente por Field (“Te quiero tanto que me asombro”).

Dos antipáticas

Una imagen de la portada del libro. pinit

En ‘Vidas breves’, que ha publicado Asteroide, Anita Brookner (Londres, 1928-2016) cuenta la vida de Fay, que en los años cuarenta abandona su carrera de cantante por un matrimonio normal. Y la de la egocéntrica Julia. Un retrato nostálgico. No las une la amistad ni el secreto que guardan sino quizá el temor a la soledad. Fay, la narradora, dice al principio de Julia, cuando se entera de que ha muerto: “Nunca me cayó bien, ni yo a ella. Por esao es extraño que tuviéramos cierta amistad durante tanto tiempo”. Y Más: “Julia no era una mujer simpática, pero tampoco yo lo soy”. 302 páginas absorbentes, inteligentes y sutiles que reconstruyen unas vidas, una larga amistad, los compromisos adquiridos y las decisiones tomadas.