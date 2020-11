17 nov 2020

Carmen Rigalt nació en Vinaixa, Lérida, 1949. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, comenzó su carrera profesional en el diario El Sol de España en Málaga. En 1971 se incorpora al diario 'Puebl'o, pasa después al diario 'Informaciones', 'El Periódico de Catalunya', Diario 16, las revistas 'Tiempo' y 'Diez minutos'. En 1992 se incorporó al 'El Mundo', hasta el 2020 que ficha por el periódico digital 'El Español' dirigido por Pedro J. Ramírez. Su andadura en televisión comienza en los años 1991-1996, en el programa 'Pasa la vida', magacín matinal que conducía María Teresa Campos en TVE donde compartía plató con Rosa Villacastín. Sigue a Teresa Campos a Telecinco, y más tarde a Antena 3 donde participó en la tertulia política. En su faceta literaria, Carmen cuenta con numerosas publicaciones, siendo finalista del premio Planeta en 1997 con 'Mi corazón que baila con espigas'.

Hoy Corazón Carmen Rigalt es amante de los animales y su gata Úrsula vive desde hace 10 años con ella. ¿Quién encontró a esta gatita?

Carmen Rigalt Mi hijo Daniel. Un día me llamó por teléfono, para decirme que se había encontrado una gatita en el jardín, yo estaba de viaje y cuando llegué ya estaba instalada en casa. Era muy pequeñita, cabía en la palma de la mano y creo que había sido rechazada por su madre. Hay veces que no quieren a las crías. Ha sido complicado sacar adelante a Úrsula porque, desde pequeñita, ha tenido siempre problemas de salud.

H.C. ¿Qué tipo de problemas?

C.R. Enseguida nos dimos cuenta de que rechazaba la comida. La llevamos al veterinario y descubrimos que tenía que comer alimentos hipoglucémicos. Si no lo hubiéramos detectado, se hubiera muerto. Además, la hemos tenido que operar, pero también salió bien.

H.C. ¿Alguna característica que destaque de su carácter?

C.R. Úrsula no ronronea como hacen todos los gatos. (Risas) Bueno la verdad, es que hemos tenido más gatos y ninguno ronroneaba. Pero tiene las cosas muy claras. Siente debilidad por mí porque soy la que le da de comer y no le gustan las visitas. Aparentemente, estos animales son muy independientes y parece que no te necesitan, pero no siempre es así. Es curioso, ahora que lo pienso, yo creo que los gatos callejeros no tienen muchas peculiaridades. Pero Úrsula tiene un vecino que le hace ritos de apareamientos y ella le mira como diciendo: "qué gilipolleces hace este".

H.C. La mayoría de la gente habla con sus animales de compañía, ¿usted parlotea con su gata?

C.R. Para mí, Úrsula es la niña. Y hablo mucho con ella y muchas, muchas, noches duerme conmigo.

H.C. No he podido saber cuáles son las conversaciones que mantienen, pero seguro que Úrsula sabe cosas inconfesables de Carmen. Yo conocí a su gata Troskita, una gata negra muy guapa.

C.R. Sí. Falleció hace tiempo. La pusimos Troskita por Troski, pero al veterinario siempre le pareció raro y decidimos llamarla Maritroski.

H.C. El tiempo pasa y la pandemia sigue. A muchos nos ha cambiado la vida, ¿cómo lo está viviendo usted?

C.R. En la primera ola, todo el mundo se quejaba y para mí fue una maravilla. Yo podía haber estado 20 meses confinada. Siempre me ha faltado tiempo y entonces lo tenía todo. Estaba encantada. Ahora me está sentando peor.

H.C. Cuando pase la pandemia, ¿podremos construir un mundo mejor?

C.R. El mundo ha cambiado, pero no sé si volverá a cambiar para estar como estaba. Ahora que los informativos son monográficos, tengo que decirte, que impresiona.

H.C. Carmen, cuando muchos periodistas están de vuelta, usted empieza otra andadura profesional en 'El Español'.

C.R. Llevaba más de 30 años en el periódico 'El Mundo', empecé con Pedro J. y cuando él se fue y vinieron los nuevos directores, para mí ha habido momentos desagradables porque no se hacía el periodismo como yo creía que se debía hacer. Últimamente tampoco me he sentido bien tratada. Ahora vuelvo a mis orígenes.

H.C. ¿Cómo la recibió Pedro J.?

C.R. Muy bien, porque me llamó él. Vuelvo a sentirme querida.

H.C. ¿Qué consejos les daría a los jóvenes que empiezan Periodismo?

C.R. (Risas) Si les da tiempo, que den marcha atrás. El periodismo es muy vocacional, si es así como se puede ejercer, todo va redondo. Lo que pasa es que ahora ha cambiado mucho, hay veces que tienen que hacer lo que pueden.

H.C. He estado investigando y no la he encontrado en las redes sociales. ¿No le gustan?

C.R. Como soy tan dependiente, me doy miedo. Si me engancho, ya no me desengancha ni Dios. Además, hay que tener mucho tiempo.