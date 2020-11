22 nov 2020

Si 2020 está siendo un año difícil para todos, 2019 lo fue especialmente para Iker Casillas. El 1 de mayo de 2019, en solo un instante, la vida del portero cambia para siempre cuando su corazón sufre un infarto y tiene que ser operado de urgencia en Oporto, así arranca 'Colgar las ala's, la serie documental de Movistar+ que repasa la trayectoria profesional y personal del futbolista y asiste en primera persona a la dura recuperación a la que se enfrenta día a día hasta asimilar que es el momento de retirarse del fútbol profesional. A pesar de la gran discreción que siempre le ha caracterizado, Casillas hace un enorme esfuerzo personal para abrir las puertas de su intimidad a las cámaras de Movistar. "Ha sido difícil. He tenido la suerte de empezar joven, de saborear el éxito de pequeño y crecer con él, para diferenciar mi vida personal de la profesional. Con este documental quería demostrar a la gente que somos personas normales, que detrás de un nombre como Iker Casillas hay personas y escenarios como los de todo hijo de vecino". Y en medio de esa exposición mediática participa su mujer, Sara Carbonero, que detalla con precisión en el primer episodio de la serie documental cómo fue cada instante desde que le comunican que Iker ha tenido un infarto hasta que por fin puede encontrarse con él en Oporto y abrazarle.

"He tenido todo lo que quería cuando era niño"

Durante la presentación, Casillas expresó lo duro que fue asimilar que aquel infarto había marcado la línea de meta de su trayectoria profesional y asegura que no fue hasta seis meses después del incidente cuando aceptó que había llegado el final. "Te resistes a decir basta. No es como cuando anuncias que esa es tu última temporada y tienes un proceso para asimilarlo. Fue tan radical que se hace difícil". A pesar del duro momento, el futbolista que se formó en las categorías inferiores del Real Madrid asegura que quiere "trasmitir a los espectadores que te puedes sobreponer de un golpe tan duro y tirar para adelante y que pasarán un montón de cosas después. Quiero dar energía a esa gente que le pasa algo como a mí y se cae en un pozo". Porque si hay que hacer balance, Iker asegura que todo ha sido positivo "hay que agradecer lo que he tenido y agradecer la forma en la que ha acabado. He conseguido todo lo que quería cuando era pequeño: ser portero, conocer otros ámbitos fuera del Real Madrid… no le pongo un pero a nada".

Será el próximo 27 de noviembre cuando Movistar+ estrene con un doble episodio 'Colgar las alas' y promete conquistar a los que han vibrado con los éxitos de uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del deporte, recordando sus grandes hazañas y su impresionante palmarés —junto a profesionales tan importantes como Zinedine Zidane, Sergio Ramos, Gerard Piqué o incluso José Mourinho—, así como a los que les interesa conocer un poco más la intensa vida de una leyenda que disfruta de placeres tan mundanos como pasar un fin de semana en su pueblo —Navalacruz (Ávila)—, conociendo a varios de los amigos que el portero mantiene desde su infancia. El equilibrio perfecto entre lo profesional y lo personal narrado por su protagonista en primera persona.