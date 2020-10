9 oct 2020

Es cierto que de Iker Casillas se han dado pinceladas de su vida en diferentes libros biográficos, pero parece que el proyecto que prepara Movistar+ va a ahondar más en la vida de un hombre que acaba de retirarse y que es leyenda de nuestro deporte desde hace muchos años.

Bajo el título de 'Colgar las alas' y con la dirección de Luis Fermoso, se podrá ver cómo ha sido la recuperación de Iker desde que, en mayo de 2019, sufriera un infarto. Cómo fue ese camino para volver a verse capaz de hacer una vida normal y cuánto de duro fue tomar la decisión de abandonar el mundo del fútbol.

"El camino ha sido muy largo, duro, a veces ha sido abrupto, otras veces ha sido llano y ha ido todo fenomenal... Me quedo con esos años de experiencias, de alegrías y de recuerdos maravillosos", se escucha decir al propio Casillas en un pequeño avance de lo que se podrá ver en la plataforma próximamente.

"No fue una decisión difícil porque no fui yo quien la tomó. Me llegó impuesta por las circunstancias y no me quedó más remedio que aceptarlo. Es verdad que antes del infarto pensaba desde hacía uno o dos años cómo podría ser mi futuro. Lógicamente, cada día me acercaba un poco más a la retirada, pero no terminó como me hubiera gustado. Eso me da pena",explica Iker que, como muchos compañeros (entre ellos Fernando Torres, con quien fue campeón de Europa y del Mundo con la Selección española) tendrá su documental, algo muy de moda.