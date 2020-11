24 nov 2020

Nerea Garmendia nació en Beasáin, Guipúzcoa, el 29 de octubre de 1979. Actriz y presentadora de televisión, ha desarrollado su carrera en teatro y televisión. Al trasladarse a vivir a Madrid, ingresó en la escuela de Arte Dramático de Cristina Rota y en La Barraca de Alicia Hermida. Todos la recordamos por interpretar el papel de Ruth, la psicóloga de la comisaría de San Antonio en la serie de televisión Los hombres de Paco. En el 2009, Antena 3 la eligió como imagen corporativa de la cadena para la campaña 3.0. Y en el 2010, viajó a Colombia para grabar La Reina del Sur una coproducción de Atresmedia y Telemundo que tuvo un grandísimo éxito en EE.UU. Con un largo recorrido profesional por otras cadenas de televisión en programas y series, Nerea se subió hace años al escenario del teatro Príncipe Gran Vía para representar Nunca es fácil y desde entonces ha cosechado grandes éxitos que han culminado en sus últimos trabajos: Redford & Newman. Dos hombres sin destino (2019) de Ángel Martín junto a Miki Nadal y Sinacio. El club de los tarados (2019) monólogos inclusivos y La rumana vasca con Bianca Kovacs.

Hoy Corazón Conocí a Coko en las redes sociales y me he puesto en contacto con Nerea Garmendia para que me hable de este bichón maltés con el que comparte su vida y que dicen deja huella allí por donde va. ¿Me confirma que es así?

Nerea Garmendia Claro, Coko es sevillano y lleva 10 años conmigo. Anteriormente había tenido dos perros de la raza husky y cuando falleció el último, tenía muy claro que quería un perrete más pequeño, que pudiera venir conmigo a todas partes.

H.C. No irá a decirme que baila o canta flamenco.

N.G. Sí. Él hace el pino y parece que baila flamenco.

H.C. Me sorprende… Aparte de esta cualidad, ¿cómo es Coko?

N.G. Era muy pequeño cuando le vi por primera vez, ya apuntaba maneras. Era muy vivo, muy dicharachero, y es muy alegre. Para su educación, tuve que contratar a una adiestradora. A Coko, como te he dicho, le puedo llevar a todas partes, se comporta muy bien. Cuando estoy en casa es muy tranquilo, pero cuando se activa se comporta como un cachorro. Después de comer, le encanta jugar y siempre me trae un juguete para que se lo tire… En espacios grandes: la playa, el campo, corre en círculos amplios… Pero es muy obediente y sabe cuándo hay que parar.

H.C. ¿Qué diferencia hay en tener un perro grande como la raza husky o un bichón maltés como Coko?

N.G. No es ni peor ni mejor, es diferente. Cuando vivía en San Sebastián, podía ir a la playa, al campo porque era más fácil tener un perro grande… Al trasladarme a Madrid, yo vivía en la calle Fuencarral y no había parque… Me di cuenta de que era complicado. A Coko me lo puedo llevar a casi todas partes porque es muy educado. Hay una cosa con la que he tenido que tener cuidado y es con la comida, no soportaba los piensos de grano duro. Lo he solucionado con una dieta BARF (comida cruda).

H.C. Menos mal que lo descubrieron. Me da la sensación de que Coko es muy coqueto.

N.G. Lo es. Cuando sale, se pone a ladrar para que todo el mundo se fije en él. Tiene muchos y muchas admiradoras. En el parque tiene grandes amigos sobre todo Chuli y Afro con los que comparte juegos…

H.C. En esas reuniones que se generan en los parques con los dueños de otros perros, ¿cómo consiguen los canes ser el centro de las conversaciones?

N.G. Cuando llevas mucho tiempo coincidiendo en el parque ya no hablamos solo de ellos. Eso ocurre al principio cuando no conoces a la gente y a sus perros. Si pasas más de 30 minutos en el parque con un perro, es porque quieres que se desahogue y juegue con sus amigos caninos y socialice con los de su especie.

Coko acaba de cumplir 10 años.

H.C. Durante el confinamiento, y con esta pandemia, los animales de compañía han tenido un papel fundamental en muchos hogares. ¿Cómo le ha ayudado a usted Coko?

N.G. Ha sido un trabajo de equipo y nos hemos ayudado mutuamente. El confinamiento me cogió en Alicante y lo pasamos con su prima perruna Luna. Ahora ha cumplido 10 años y está más joven y feliz. Además tiene un nuevo compañero en casa Pirata (bull terrier).

H.C. En unos momentos tan difíciles para todos, ¿qué proyectos tiene Nerea Garmendia?

N.G. Sigo con mi monólogo Independiente y con el de La rumana vasca con Bianca Kovacs. Además doy clases de oratoria y comunicación y otros proyectos que de momento no te puedo contar.

Hace unas semanas (9 de octubre 2020), Coko cumplió diez años y Nerea Garmendia le enviaba este mensaje en Instagram (@nerea_garmendia): "Gracias por estos 10 años de vida, amigo incondicional, confidente de sonrisas y lágrimas, camarada de aventuras, gurú de la lealtad… Cuánto me has enseñado en todo este tiempo. Hoy lo celebramos con tus amigos perrunos y humanos. Espero no fallarte nunca. Ojalá pudiera devolverte la mitad del amor que tú me das, mi meta es convertirme en lo que crees que soy…" .